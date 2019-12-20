Челябинские инсайды

«Рамблер» и Nginx — вместе навсегда Фото: соцсети

Из выпуска «Инсайдов» Челябинской области вы узнаете, куда отправится под Новый год губернатор Алексей Текслер и какие тесты сдали его подчиненные. А пока в его команде готовятся к завершению года, уволенный Текслером экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин нервничает из-за визита замгенпрокурора в УрФО Юрия Гулягина. Есть чему бояться и бывшему вице-губернатору Руслану Гаттарову. И только хранители челябинского метеорита счастливы.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Текслер встретит Новый год в Челябинске

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер встретит с семьей Новый год в Челябинске. Инсайдеры говорят, что в последний день уходящего года, 31 декабря, он побывает в одном из городов области, а вечером вернется в Челябинск. Это сигнал подчиненным и главам, чтобы те также был в новогоднюю ночь дома, на случай ЧС. Ранее Текслер уже жестко предупредил всех, чтобы никто не отключал в праздники мобильные телефоны.

… Запретил устраивать местечковые войны

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры рассказывают, что губернатор Текслер очень негативно воспринял историю о том, что мэр Верхнего Уфалея Вера Ускова подала в суд не депутата, критиковавшего ее в соцсетях. Да еще оценила свои моральные страдания в 100 тыс. рублей. По слухам, Алексей Текслер даже высказался, что, мол, главам надо сосредоточиться на решении проблем жителей, а не заниматься личными судебными тяжбами с ними, в том числе и с депутатами. К критике же следовало прислушаться. Очень быстро мнение Текслера донесли до Усковой, и та сразу же отозвала иск.

А его подчиненных протестировали

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все вице-губернаторы и министры Челябинской области прошли тестирование, которое проводила Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Инсайдеры рассказывают, что чиновникам прямо на их компьютеры поступили вопросы и все прилежно стучали по клавишам. Делались выводы по таким качествам как лидерство, умение работать в команде, реакция и тому подобное. Согласно одной из версий, по тем, кто показал сомнительные результаты, будут принимать решения. По другой версии, чиновникам просто укажут, над чем им следует поработать.

В Заксобрании будет меньше представителей бизнеса

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под занавес уходящего года губернатор Алексей Текслер 30 декабря встретится с депутатами Заксобрания региона. В парламенте гадают, что скажет глава области народным избранникам. Скорее всего, будут подведены итоги 2019 года, обсудят перспективы на будущий год, обменяются поздравлениями. Но депутаты ждут и особых вводных. Хотят знать, кого из них Текслер хотел бы видеть в новом составе ЗСО. Самые информированные депутаты утверждают — все вводные уже даны. В Заксобрании должно быть меньше бизнесменов. Разумеется, что это не касается самых крупных финансово-промышленных групп, формирующих бюджет региона и делегирующих своих представителей в законодательную власть. Но не исключено, что станет меньше тех, от чьего бизнеса региону пользы немного и кому мандат нужен для каких-то личных целей.

Соратник экс-мэра Тефтелева хранит молчание

Если экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев, задержанный ФСБ за получение взяток, по слухам, сотрудничает со следствием, то с его соратником, бывшим начальником управления капстроительства мэрии Евгением Пашковым, все чуть сложнее. Говорят, что Пашков воспользовался статьей 51 Конституции РФ, позволяющей не свидетельствовать против себя. Он хранит молчание. Хотя, как рассказывают инсайдеры, доказательства в деле «железные», вплоть до наличия оперативного видео.

Силовики вспомнили о Гаттарове

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, что визит замгенпрокурора в УрФО Юрия Гулягина в Верхний Уфалей связан не только с приемом граждан и проверкой, как в городе работает статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Рассказывают, что высокопоставленному силовику должны представить материалы по крановому заводу, расположенному в соседнем Нязепетровске. Когда-то к этому заводу имела отношение фирма «Гинвар», соучредителем которой была сестра бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова — Евгения. После того, как летом 2018 года задержали первого замминистра экономразвития Антона Бахаева, по делу о краже средств на форуме России и Казахстана, прошли обыски на заводе и в «Гинваре», имеющем активы в Верхнем Уфалее.

… А бизнес его семьи ликвидирован

Но обыски и выемки документов ничем не закончились. После чего все сделали вывод, что Руслану Гаттарову ничто не грозит и его проблемы решены. Евгения Усманова тем временем вышла из состава соучредителей «Гинвара». Фирма перешла к собственникам, которые зарегистрированы в Санкт-Петербурге. Если раньше через «Гинвар» проходили очень большие суммы, то со сменой учредителей финансовая деятельность почти прекратилась. Пару месяцев назад фирму ликвидировали полностью. Инасайдеры уверяют, что это не случайно, так как сейчас эту историю могут реанимировать, и к Гаттарову возникнут вопросы.

К Гаттарову есть вопросы и в Челябинске

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

О бывшем вице-губернаторе Руслане Гаттарове вспомнили и в Челябинске. Дочернюю организацию минэкономразвития региона, «Агентство инвестиционного развития» (АИР), созданное еще тогда, когда Гаттаров был вице-губернатором и курировал экономблок, собираются ликвидировать. Сотрудников уже перевели в подведомственный министерству МФЦ «Территория бизнеса». Но, по сведениям от инсайдеров, ликвидационный процесс отложили из-за внеплановой налоговой проверки. Рассказывают, что в АИР могут обнаружить очень много финансовых нарушений, которые лягут в основу уголовных дел. И это тоже станет проблемой Гаттарова.

Замгенпрокурора решит судьбу Усковой

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Что касается поездки замгенпрокурора в УрФО Юрия Гулягина в Верхний Уфалей, то местный следственный отдел продолжает расследование уголовного дела по статье «Халатность», связанного с «косяками», допущенными мэрией при переселении жильцов из аварийного общежития. Уголовное дело инициировано областной прокуратурой. Может случиться так, что после визита силовика, будут проблемы непосредственно у мэра Веры Усковой. Тем более, что отставка ее всего лишь вопрос времени и давно согласована с губернаторской резиденцией.

… И экс-мэра Златоуста

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А визит Юрия Гулягина в Златоуст может иметь серьезные последствия и для экс-мэра Вячеслава Жилина. Правоохранительные органы, наконец, приступили к активной фазе расследования уголовного дела о махинациях при строительстве биатлонного центра. Эти махинации стали одной из причин отставки Жилина. Дело пока возбуждено по ст. 286 УК РФ (превышение полномочий) в отношении неопределенного круга лиц. Но обыски в мэрии Златоуста по удивительному совпадению прошли за два дня до приезда замгенпрокурора в УрФО. Контроль за расследованием дела ведет областная прокуратура и Жилину есть повод напрячься.

Мякуш хлопочет за Ершова

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В политтусовке Челябинска говорят, что спикер Заксобрания области и лидер регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш хлопочет, чтобы депутат Курчатовского райсовета Вячеслав Ершов сменил Сергея Селещука в гордуме и должности председателя комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу. Якобы старший товарищ провел соответствующие переговоры в правительстве. Ершов по итогам муниципальных выборов неожиданно потерял пост спикера Курчатовского райсовета и не прошел в гордуму. Однако не стал устраивать «бузу», показав себя системным человеком, якобы аргументирует Мякуш. Политики со стажем говорят, что спикер ЗСО дружил с покойным отцом Ершова. Отсюда и забота о нем.

Депутаты шутят над исключением Селещука…

Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В гордуме Челябинска шутят над исключением из фракции и партии «Единой России» Сергея Селещука, который проходит свидетелем по делу о даче взятки экс-мэру Евгению Тефтелеву. Дело в том, что членство бывшего главы, несмотря на статус обвиняемого, лишь приостановлено. А Селещука сразу исключили отовсюду, откуда можно было. Хотя решения суда по делу еще не было, неизвестно даже какие показания он дал. «Это сигнал всем стукачам. Чтобы не сдавали тех, кто берет взятки», — шутят особо остроумные депутаты.

…, но вступились за него

А если серьезно, то весьма необычно проходило исключение Сергея Селещука из фракции «Единой России». Спикер гордумы Андрей Шмидт пришел на заседание и заявил, что губернатор Алексей Текслер требует принять решение с формулировкой «за действия, дискредитирующие партию». Однако коллеги депутата не согласились с этим или не поверили председателю. Они дали возможность Селещуку написать заявление о добровольном выходе из фракции. Потому что никогда ранее до решения суда не устраивали показательные расправы по партийной линии. Да еще над свидетелем по делу, а не взяточником.

Рыльских объединил депутатов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Традиционный банкет по случаю последнего в году заседания гордумы Челябинска организовал самый авторитетный депутат Виталий Рыльских. Коллеги ждали, что инициатором мероприятия выступит спикер Андрей Шмидт. Однако тот не стал никого собирать. Поэтому Рыльских решил выступить в роли объединяющего звена и пригласил коллег на свою территорию. Говорят, приезжала даже мэр Наталья Котова, что раньше было большой редкостью для депутатских мероприятий. Сам Шмидт тоже был.

Неклюдов переезжает в Москву

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Пластовского района Александр Неклюдов в последнее время зачастил в Москву. Это один из главных «долгожителей» среди руководителей территорий — он руководит муниципалитетом с 1991 года. В связи с его участившимися поездками в столицу местные элиты говорят, что Неклюдов, наконец, собрался уходить. Сроки полномочий на посту главы района истекают осенью 2020 года. Он и в 2015 году не хотел выдвигаться на новый срок, но областные власти уговорили его. Теперь от твердо решил «завязать» с муниципальной службой. Одни считают, что он готовится занять должность в федеральном министерстве. Другие уверяют, что Неклюдов, которому в январе исполнится 67 лет, в силу почтенного возраста не сможет занять должность на госслужбе. Просто депутат Заксобрания области, хозяин градообразующего для Пластовского района предприятия «Южуралзолото», Константин Струков пригласил Неклюдова в московское представительства своей компании.

Сиротин утверждает, что уволил прокурора

Владелец отеля «Золотой пляж» и горнолыжного центра «Солнечная долина» в Миассе Олег Сиротин рассказывает всем, что «уволил» прокурора города Евгения Ветошкина. Якобы после проверки, проведенной Генпрокуратурой РФ по обращению Сиротина, в прокуратуре Миасса нашли много нарушений и теперь прокурор Ветошкин дорабатывает последние дни. После чего, по словам Сиротина, он покинет службу с «волчьим билетом». Бизнесмен утверждает, что на этом все его проблемы закончатся.

А прокурор устал работать в Миассе

Между тем инсайдеры уверяют, что Евгений Ветошкин еще до того, как была инициирована проверка, просил начальство отправить его в отставку. Прокуратурой Миасса он руководит с 2016 года, ранее руководил прокуратурой Кусинского района. Прежняя территория была спокойная и не доставляла столько хлопот, как «вечно бунтующий» проблемный Миасс, где вечно ссорятся бизнес и власть. Ветошкина бы отпустили еще в октябре, но когда стало известно о проверке, велели задержаться. Теперь он действительно уходит и дорабатывает в Миассе последние дни. «А вообще в Миассе прокуроры не задерживаются, все работают по несколько лет и уходят по выслуге лет», — говорят в городе.

Челябинский метеорит напугал «людей в черном»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске все никак не могут поверить, что именно сбой электронии стоит за нашумевшей на всю страну «левитацией» купола из бронестекла, укрывающего метеорит в краеведческом музее. По одной из популярных версий, все устроили сами музейщики — дабы подхлестнуть угасший было интерес к одной из достопримечательностей региона. Сторонники второй версии считают, что самопроизвольная сработка системы, напротив, перепугала ученых. В прошлый раз открытый доступ к метеориту закончился скандальным уголовным делом. А вот громкая огласка с мистическим оттенком подействовала на силовиков как репеллент. Оказаться героями сюжетов в стиле «РЕН-ТВ», расследующими козни инопланетян и происки космического разума, не пожелали сотрудники ни одного из силовых ведомств.

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