Челябинские инсайды: Текслер готовит отставки

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Челябинские элиты обсуждают, какие кадровые перемены могут произойти в УФСБ по региону после прибытия нового руководителя Дмитрия Иванова. Сам генерал решил тайно проинспектировать город. Губернатор Алексей Текслер готовит новые отставки, а городские элиты гадают, о чем будет говорить мэр Наталья Котова на одном из заводов, куда пригласили узкий круг депутатов гордумы.

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Новая кадровая ротация начнется к весне

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры в резиденции губернатора Алексея Текслера сообщают, что глава региона готовит новую волну отставок в правительстве области. Кадровая ротация начнется к марту. «Ожидается смена кадров в паре министерств, на уровне руководства и заместителей министра, — говорит инсайдер. — Претензии к будущим отставникам были и в прошлом году, но смену кадров отложили на весну. Сначала требовалось провести первую ротацию — в минстрое и минспорта региона. Да и сменщиков надо было согласовать с силовиками». Среди ведомств, где ожидается смена кадров, называют областной минсельхоз.

Генерал ФСБ тайно проехался по Челябинску

Инсайдеры рассказывают, что новый начальник челябинского УФСБ Дмитрий Иванов после того, как провел первые совещания, решил лично осмотреть Челябинск. «В выходные он сел за руль и проехался по городу», — говорит источник. Маршрут своим новым подчиненным Иванов сообщать не стал. По слухам, он был в центре города и 23 января, когда в Челябинске проходила несанкционированная властями акция в поддержку блогера Алексея Навального.

У челябинских чекистов грядут большие перемены

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что с приходом нового начальника УФСБ Дмитрия Иванова в челябинском ведомстве многое изменится. Инсайдеры уверяют, что из действующих заместителей начальника управления сохранит свою должность только Сергей Серебряков, курирующий отдел борьбы с терроризмом. «Остальные или уволятся по выслуге лет или будут переведены в другой регион», — говорят в кулуарах. По слухам, Иванову позволено существенно поменять руководство управления и принять на работу «варягов» из других регионов.

Томский следователь пакует чемоданы

Говорят, что начальник следственного управления СКР по Томской области Андрей Щукин, которого прочат на аналогичную должность в Челябинске, собрался в отпуск. «По слухам, он уже сказал сотрудникам, что пакует вещи. Якобы готовится к переходу в один из уральских регионов, — рассказывает инсайдер. — Возможно, что он действительно едет в Челябинск». С новым начальником УФСБ по Челябинской области Дмитрием Ивановым, который также приехал из Томска, Щукин знаком со времен работы в Новосибирске. Впрочем, обсуждается и другая версия. «Не будут в один регион заводить сразу двух руководителей силовых структур, которые ранее руководили такими же ведомствами в одном регионе, — рассуждают в кулуарах. — Щукин, возможно, едет в другой регион УрФО, где главный следователь уже проходит согласования для перевода в Челябинск».

Ревизорам дали особые вводные

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что число внеплановых проверок муниципалитетов со стороны Контрольно-счетной палаты региона в этом году может вырасти. Особенно тщательно будут проверять города и районы, где есть острые конфликты с участием глав. Это поручение губернатора Алексея Текслера. «Поэтому, к примеру, результаты проверки в Катав-Ивановском районе, где были проблемы с бывшим главой Евгением Киршиным, обещают много интересного». Кроме того, итоги ревизии КСП нужны новым главам, чтобы не отвечать за косяки предшественников.

Коммунистов избавили от «варяга»

Говорят, что впервые за последние годы челябинский обком КПРФ не получит на выборах в качестве лидера списков в Госдуму «варяга» из Москвы. В 2011 году таким «варягом» был Александр Некрасов, а в 2016 году — Иван Никитчук. Оба никакого отношения к Челябинской области не имели. «А теперь челябинским коммунистам сказали, чтобы те никого не ждали и готовили кампанию под местных. Якобы в руководстве КПРФ сейчас свои проблемы и им не до регионов», — утверждают инсайдеры

Векшин озвучил новые вводные Москвы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заседание штаба депутата Госдумы Виталия Бахметьева, который вновь собирается баллотироваться в Госдуму по Магнитогорскому округу при поддержке «Единой России», отложили на неделю. Ранее планировалось, что штаб соберется 29 января. Ответственный за политблок вице-губернатор Анатолий Векшин собирался выехать в Магнитогорск вместе с депутатом Госдумы, куратором выборов от ЕР Дмитрием Вяткиным, но планы поменялись. «Это не означает, что решено сменить кандидата, — утверждают инсайдеры. — Бахметьев давно согласован на повторное выдвижение». Дело в том, что Векшин проводит серию встреч в Челябинске. Он вернулся с учебы, которая проводилась в Москве, и теперь ему надо озвучить новые вводные, а также пересмотреть планы, поэтому визит в Магнитогорск перенесли.

Мэр Челябинска не знает, кого из замов повысить

По данным от инсайдеров, в администрации Челябинска восстановят должность первого вице-мэра. Эта должность была ликвидирована по инициативе мэра Натальи Котовой. А теперь она подумывает о том, чтобы повысить статус одного из замов. «Больше года Котова присматривается к своим подчиненным и решает, кого сделать первым замом. Но сначала придется пересмотреть структуру мэрии, — говорят в кулуарах. — Но так как решается все через городскую думу, которая всегда мэра поддерживает, то проблем быть не должно. Единственная проблема, что пока повышать некого. Ни один из вице-мэров еще не достиг нужного уровня, ко всем есть претензии».

Котова собирает элиты на тайную встречу

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В гордуме Челябинска обсуждают будущую встречу мэра Натальи Котовой и спикера гордумы Андрея Шмидта с группой депутатов. Говорят, что встреча не афишируется и пройдет за пределами мэрии на заводе «Кемма», которым руководит депутат гордумы Иван Горнов. По словам источника, Котова обсудит предстоящую 16 февраля сессию думы, где должны назначить вице-спикером Горнова, который пока занимает этот пост в статусе «и.о». Это формальный повод, просто выезды на предприятия были обычным делом, но из-за пандемии коронавируса их приостановили. «Теперь, когда многие переболели и получили антитела, да и заболеваемость снижается, можно эту практику возобновить, — утверждают инсайдеры. — А там все по плану. Деловая часть, то есть знакомство с предприятием, а потом общение». Главной интригой является то, кого из депутатов позовут на «Кемму». Обычно эти мероприятия для узкого круга.

Галкин просился на работу

Говорят, что депутат гордумы Челябинска Александр Галкин побывал на приеме у мэра Натальи Котовой. «Он просил, чтобы его трудоустроили. К примеру, дали руководящую должность в какой-нибудь из районных администраций или назначили директором в муниципальном учреждении», — рассказал инсайдер. Как утверждает источник, пока просьбы Галкина остались без ответа.

Жилину предложили стать спонсором СР

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель челябинской «Справедливой России», депутат Госдумы Валерий Гартунг не намерен включать в тройку лидеров по спискам на выборах в российский парламент представителей партий «За правду» и «Патриоты России». В тройку войдут только эсеры. Это уже не секрет, как не секрет то, что Гартунг готов уступить в рамках объединения трех партий Златоустовский округ экс-мэру Златоуста Вячеславу Жилину («За правду»). «Но у Гартунга, якобы, есть одно условие. Жилин должен не только сам оплачивать свою кампанию как одномандатник, но и поделиться деньгами на кампанию для списочников, то есть для людей Гартунга, — рассказывают инсайдеры. — Жилин, конечно, человек не бедный, да и с деньгами ему поможет армянская диаспора. Но стать еще и спонсором для „Справедливой России“ он пока не готов».

Главврач слишком часто болела

А еще в Златоусте обсуждают, почему Екатерина Паутова, руководившая местным горздравом в статусе «и.о», так и не смогла получить эту должность. Главврачом города областной минздрав назначил Лену Калашникову. «А была ведь целая кампания лоббирования Паутова, письма шли вплоть до Москвы. Помешал принцип „в любой непонятной ситуации бери больничный!“ У Паутовой слишком часто находились уважительные причины не появляться на работе. Да и ее сторонники с письмами перестарались», — говорят в городе.

В Златоусте недруги мэра разочарованы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте недоброжелателей мэра Максима Пекарского разочаровал визит губернатора Алексея Текслера, нагрянувшего в город в прошлое воскресенье. «Маршрут Текслера менялся на ходу, и многие считали, что губернатор обязательно посетит предприятие „СМАРТ“, где якобы засели „кураторы“ Пекарского. И вот после этого в городе должно было что-то начаться, но что именно — так никто и не смог сказать», — поделился информацией инсайдер. В итоге недоброжелатели мэра остались разочарованы. Текслер 24 января проинспектировал трамвайное депо, проехал по Златоусту в новом трамвае и побывал на матче по водному поло.

Киршин вернется в бизнес

Экс-глава Кизильского района Евгений Киршин, уступивший на недавних выборах пост новому главе Николаю Шимановичу, вернется в бизнес. «Он не стал просить область его трудоустроить, — рассказывает инсайдер. — До прихода во власть он занимался автоперевозками и все фирмы ликвидировал. Теперь будет все восстанавливать». Говорят, что Киршин дал обещание области не конфликтовать с новым главой, не устраивать бунты и тому подобное.

Экс-мэр уйдет на производство

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-мэр Верхнего Уфалея Вера Ускова будет трудоустроена на одно из градообразующих предприятий города. «Это своего рода награда, — говорят в кулуарах. — Когда стало понятно, что область не будет ей оказывать поддержку при переизбрании, она не стала упираться и держаться за кресло. Спокойно ждала сменщика, не интриговала. Не настраивала никого против будущего главы Сергея Тарасова. Так что она получит работу с хорошей зарплатой». По слухам, Ускова очень довольна тем, как все сложилось и даже рада, что покинула хлопотную должность мэра.

В Кунашаке усиливается уголовное лобби

Все еще не утихли страсти в Кунашакском районе по поводу назначения директором МУП «Балык» Наиля Булатова, в 2000 году осужденного за бандитизм и разбой. Его даже прочат в замглавы района. Глава района Сибагатулла Аминов, принявший Булатова на работу, дал повод для новых толков. После новогодних праздников он назначил руководителем управления по спорту Оксану Юсупову, что стало шоком для местных элит. Юсупова в свое время привлекалась по уголовному делу за злоупотребление полномочиями. Вину свою признала, и суд, назначив штраф, дело прекратил, но свой бэкграунд она испортила. Да и уважением, по слухам, Юсупова не пользуется. «А на днях Аминов в очередной раз шокировал общественность. Якобы заявил, что надо поддержать на выборах главы Кунашакского сельского поселения Рустама Нажметдинова, — рассказывают инсайдеры. — А Нажметдинова когда-то привлекали к уголовной ответственности за нанесение побоев. Кстати, его жена Альбина работает заместителем Аминова по социальным вопросам».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.