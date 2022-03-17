Спектакль-претендент на «Золотую маску» покажут онлайн Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

После рабочей недели жизнь в Перми не останавливается. В выходные можно посетить массу мероприятий, где отдохнуть от офиса и даже научиться чему-то новому. Афиша на 18—20 марта в обзоре URA.RU.

Театр

Cпектакль «История Кармен». Dance Life Сайт частной филармонии «Триумф»

Окунуться в историю о любви и страсти, страданиях и неутолимой жажде жизни, рассказанную языком пламенного фламенко и аргентинского танго, приглашает частная филармония «Триумф». 18 марта здесь спектакль «История Кармен». Dance Life.

Прославленный на множестве фестивалей спектакль «Летели качели» покажет 18 и 19 марта камерный театр «Новая драма». Эта история расскажет зрителю о сложности перехода из детского сознания во взрослое.

«Сотворение мира» представят 19 марта в Доме актера. «Библейская сказка глазами ребенка» — так определили жанр авторы спектакля, в котором волшебный мир возникает прямо у нас на глазах и создан он из фантазий маленькой девочки. Древнейшая книга предстает перед зрителями в самых неожиданных и понятных детям образах.

Прямую онлайн-трансляцию оперы «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта 20 марта организует Пермский театр оперы и балета и проект TheatreHD. Спектакль режиссера Марата Гацалова и художницы Моники Пормале признан экспертами одним из центральных событий прошлого театрального сезона. Постановка претендует на соискание Национальной театральной премии «Золотая Маска»—2022 в 7 номинациях.

Концерт

«Дудук и орган. Дыхание вечности» — с такой программой 18 марта в Органном зале выступят Аргишти Арутюнян (армянский дудук, Санкт-Петербург) и Народный артист Республики Башкортостан Владислав Муртазин (орган, Уфа). В программе сочинения разных жанров, от классики до фолка.

20 марта для семейной аудитории в краевой филармонии пройдет концерт «Музыкальная путаница». Ансамбль солистов «Квартет Каравай» и солисты Филармонии приглашают маленьких слушателей в сказочный мир Корнея Чуковского.

Выставка

Пермякам покажут работы самого авторитетного мастера гравюры XVII века Сайт Пермской художественной галереи

В пятницу открывается новая вставка в Пермской художественной галерее. «Жак Калло — гравер эпохи мушкетеров» — это экспозиция самого авторитетного мастера гравюры XVII века. В ней представлены произведения самого художника; эстампы нидерландских, итальянских, французских художников XVI века, представляющих предшествующий период развития графического искусства; гравюры художников, испытавших влияние Калло в последующие периоды. На выставке вы увидите не только произведения графики, но и живопись, нумизматику и произведения декоративно-прикладного искусства XVII—XIX вв., объединенные временем и искусством Калло.

Мастер-класс

Программу «Мастеровые выходные» в субботу и воскресенье представляет музей «Хохловка». Это возможность прикоснуться к истории, причем в буквальном смысле этого слова — научиться старинным способам изготовления поясов, узнать, как устроен ткацкий стан и как наши бабушки делали на нем половики. А еще в музее раскроют секрет получения узорчатых набойных тканей.

Мастер-класс по керамике в Пермской галерее в субботу будет посвящен анималистическому жанру. Вместе с керамистом Эленой Гарсиа дети и взрослые познакомятся с особенностями изображения животных русскими и европейскими художниками. А затем создадут настенное панно с рельефным изображением любимого животного в технике раскатывания пласта.

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