Свердловчанка рассказала загадочную историю убийства своего сына

Накануне смерти он намекал на рэкет и пропал, взяв с собой нож и палку

30 мая 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

Полиция начала поиски Павла Пойменова утром 29 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU Екатеринбуржец Павел Пойменов, которого убили в лесу, перед смертью позвонил матери и попросил забрать его от наркодиспансера. Вернувшись домой, мужчина ничего не объяснил и пропал навсегда, попросив мать никогда не возвращаться в квартиру. Последний раз Павла видели живым на улице: он держал в руках нож и ножку от табуретки. Полиция нашла тело свердловчанина недалеко от трассы. Детали загадочной криминальной истории рассказала мать Павла Марина Пегушина в Свердловском областном суде. Обвиняемый в убийстве Алексей Малыгин раньше был судим за грабеж, угон, кражи, угрозу убийством и секс с ребенком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В убийстве Пойменова подозревают жителей Каменска-Уральского Андрея Иванникова и Алексея Малыгина. Их задержали в июне 2021 года, после обнаружения на трассе тела молодого человека, а судить начали 30 мая 2022 года. «В полиции 29 июня сообщили, что мой сын убит. Накануне перед этим он звонил мне и просил забрать на машине из наркологического диспансера. Как он там оказался, и в чем была его проблема — ничего не рассказал, а только попросил отвезти домой. По пути в больницу я попала в аварию, поэтому попросила знакомого привезти Пашу к месту ДТП. Уже после этого я отвезла его в квартиру и убедилась, что с ним все в порядке. Я видела, как он зашел в подъезд и поехала домой», — рассказала мать погибшего Мария. По версии следствия, он вышел из дома ночью, взяв с собой нож и ножку от табурета. На следующий день дверь квартиры Пойменова была открыта настежь, а самого его дома не было. Мать призналась, что накануне ее сын намекал, что кто-то пытается отнять квартиру. В ходе одной из ссор с матерью Пойменов просил больше не приходить и не приезжать к нему. Выйдя из дома, Пойменов взял с собой нож Фото: Александр Мамаев © URA.RU «Мой сын неконфликтный человек. Бывало, мы с ним ругались, но никогда не было, чтобы он психовал, взрывался», — сообщила Марина. Она не смогла ответить на вопрос, как Пойменов оказался на улице с ножом и ножкой от табуретки, и это стало для нее еще одной загадкой. «Дома у него не было табуретки, была только бита», — удивилась Марина. Представитель прокуратуры решила уточнить, не принимал ли Пойменов запрещенных веществ в день инцидента. Марина уверила, что мужчина лишь иногда пил водку и не принимал никаких лекарств, кроме обезболивающих. Накануне смерти Пойменов ушел на больничный из-за проблем со спиной. У Пойменова остался ребенок и бывшая жена. А Марина, у которой перед трагедией умер муж, призналась, что потеряла смысл жизни. Она потребовала с предполагаемых убийц сотни тысяч компенсации, но уверена, что деньги смогут хоть в какой-то мере восполнить утрату. Дело об убийстве Павла Пойменова рассматривают в Свердловском областном суде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области URA.RU сообщили, что Андрей Иванников и Алексей Малыгин, которые предположительно виновны в смерти Пойменова, обвиняются в похищении и убийстве. По версии следствия они работали на одном из предприятий Каменска-Уральского и решили отметить день рождения одного из них. Предположительно, они, будучи пьяными, встретили Пойменова, избили его, затолкали в машину и отвезли в лес, где мужчина умер от ударов руками, ногами и саперной лопатой. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал URA.RU, что в полицию сообщение о похищении поступило ранним утром 29 июня 2021 года. Правоохранители задержали автомобиль Иванникова и Малыгина, которые предположительно выбросили тело Пойменова в лесу. Подозреваемые признались в совершении преступления. Малыгина ранее судили за грабеж, угон, кражи, угрозу убийством и секс с ребенком. Иванникова привлекали за мошенничество и грабеж. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Екатеринбуржец Павел Пойменов, которого убили в лесу, перед смертью позвонил матери и попросил забрать его от наркодиспансера. Вернувшись домой, мужчина ничего не объяснил и пропал навсегда, попросив мать никогда не возвращаться в квартиру. Последний раз Павла видели живым на улице: он держал в руках нож и ножку от табуретки. Полиция нашла тело свердловчанина недалеко от трассы. Детали загадочной криминальной истории рассказала мать Павла Марина Пегушина в Свердловском областном суде. В убийстве Пойменова подозревают жителей Каменска-Уральского Андрея Иванникова и Алексея Малыгина. Их задержали в июне 2021 года, после обнаружения на трассе тела молодого человека, а судить начали 30 мая 2022 года. «В полиции 29 июня сообщили, что мой сын убит. Накануне перед этим он звонил мне и просил забрать на машине из наркологического диспансера. Как он там оказался, и в чем была его проблема — ничего не рассказал, а только попросил отвезти домой. По пути в больницу я попала в аварию, поэтому попросила знакомого привезти Пашу к месту ДТП. Уже после этого я отвезла его в квартиру и убедилась, что с ним все в порядке. Я видела, как он зашел в подъезд и поехала домой», — рассказала мать погибшего Мария. По версии следствия, он вышел из дома ночью, взяв с собой нож и ножку от табурета. На следующий день дверь квартиры Пойменова была открыта настежь, а самого его дома не было. Мать призналась, что накануне ее сын намекал, что кто-то пытается отнять квартиру. В ходе одной из ссор с матерью Пойменов просил больше не приходить и не приезжать к нему. «Мой сын неконфликтный человек. Бывало, мы с ним ругались, но никогда не было, чтобы он психовал, взрывался», — сообщила Марина. Она не смогла ответить на вопрос, как Пойменов оказался на улице с ножом и ножкой от табуретки, и это стало для нее еще одной загадкой. «Дома у него не было табуретки, была только бита», — удивилась Марина. Представитель прокуратуры решила уточнить, не принимал ли Пойменов запрещенных веществ в день инцидента. Марина уверила, что мужчина лишь иногда пил водку и не принимал никаких лекарств, кроме обезболивающих. Накануне смерти Пойменов ушел на больничный из-за проблем со спиной. У Пойменова остался ребенок и бывшая жена. А Марина, у которой перед трагедией умер муж, призналась, что потеряла смысл жизни. Она потребовала с предполагаемых убийц сотни тысяч компенсации, но уверена, что деньги смогут хоть в какой-то мере восполнить утрату. В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области URA.RU сообщили, что Андрей Иванников и Алексей Малыгин, которые предположительно виновны в смерти Пойменова, обвиняются в похищении и убийстве. По версии следствия они работали на одном из предприятий Каменска-Уральского и решили отметить день рождения одного из них. Предположительно, они, будучи пьяными, встретили Пойменова, избили его, затолкали в машину и отвезли в лес, где мужчина умер от ударов руками, ногами и саперной лопатой. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал URA.RU, что в полицию сообщение о похищении поступило ранним утром 29 июня 2021 года. Правоохранители задержали автомобиль Иванникова и Малыгина, которые предположительно выбросили тело Пойменова в лесу. Подозреваемые признались в совершении преступления. Малыгина ранее судили за грабеж, угон, кражи, угрозу убийством и секс с ребенком. Иванникова привлекали за мошенничество и грабеж.