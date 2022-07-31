В Курганской области недосчитались миллионов на развитие сел

Денег в бюджете не хватает из-за разорения аграрных предприятий

01 августа 2022 в 11:10 Размер текста - 17 +

Деньги в бюджет Целинного муниципального округа не перечислили бизнесмены из Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганская область недополучила миллионы рублей, которые могли бы пойти на развитие сел. Деньги в бюджет не перечислили бизнесмены из Челябинской области, взявшие в аренду пашни в Целинном районе. Круговорот задолженностей Челябинские бизнесмены Игорь Проскурин и Олег Демченко через аффилированные с ними юридические лица арендуют пашни на территории сразу нескольких сельсоветов Целинного района. Первоначально пайщики возлагали на предпринимателей большие надежды: все рассчитывали, что бизнесмены будут вести успешную коммерческую деятельность, платить своевременно арендную плату, компенсировать налоги, пополнять бюджет района. На деле компании-арендаторы банкротились друг за другом, оставляя после себя долги перед бюджетом и пайщиками, а на их месте открывались новые (учрежденные Проскуриным и Демченко или аффилированными с ними лицами). Челябинские бизнесмены Игорь Проскурин и Олег Демченко через аффилированные с ними юридические лица арендуют пашни на территории сразу нескольких сельсоветов Целинного района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Не секрет, что зачастую процедуры банкротства могут быть использованы в противоправных целях. Примером того является участие аффилированных кредиторов в деле о банкротстве должника. Нередко такие кредиторы наращивают искусственную задолженность, инициируют производство по делу для получения полного контроля над процедурой, противодействуют добросовестным кредиторам, участвуют в схемах по выводу активов должника и т. п. Однако внешняя легитимность такого рода действий аффилированных должнику лиц еще не повод „ставить крест“ на справедливости рассмотрения дела о банкротстве», — пояснил URA.RU юрист, знакомый с процессом. В истинных мотивах создания сложных схем круговорота задолженностей между аффилированными и подконтрольными Демченко и Проскурину лицами в течении уже нескольких лет разбираются суды нескольких инстанций. Как следует из определения от 28 декабря 2018 года по делу А34-7666/2017, группа юридических лиц (общества «Целинный элеватор» «Комбикормовый завод», «Каргапольский элеватор», «Чумлякский элеватор», «Зауралхлеб», «Агротехника», «Зернотрейд», «Комбикормовый завод», «Агроресурс», «Белый Свет», «Нивы Зауралья», «Хлеб Зауралья», «Зауральская Нива»), являются аффилированными лицами и контролируются Игорем Проскуриным и Олегом Демченко. Относительно общества «Целинный элеватор» суды указали, что указанное общество в большей степени являлось обслуживающим звеном внутри группы. Оно практически не имело собственного дохода, что предопределяло финансовую зависимость от обществ, производивших продукцию, при этом указанная организация являлась единым центром принятия решений юридических лиц, входящих в одну группу. Конкурсный управляющий ООО «Хлеб Зауралья» Мария Можайцева обратилась в курганский арбитраж с требованием о включении организации в реестр кредиторов ООО «Целинный элеватор». Сумма претензий истца составила около 422,5 млн рублей. Требование связано с привлечением «Целинного элеватора» к субсидиарной ответственности по долгам «Хлеба Зауралья» солидарно с тремя физлицами — в числе которых Игорь Проскурин и Олег Демченко. В июне 2022 года решение о взыскании «субсидиарки» устояло в кассации. Таким образом, личное банкротство Проскурина и Демченко не спасло их от шлейфа долгов, так как согласно нормам закона о банкротстве физических лиц (п. 6 ст. 213.28 № 127-ФЗ), при банкротстве гражданина не списывается ряд долгов, в частности — задолженность по субсидиарной ответственности. Субсидиарная ответственность не списывается и фактически переходит в разряд «вечных долгов». Арбитражный суд Курганской области включил в реестр кредиторов ООО «Зауральская Нива» задолженность перед администрацией Целинного муниципального округа в размере более 3,4 млн рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU В процессе другого из обособленных споров Арбитражным судом Курганской области было установлено, «что договоры купли-продажи доли в уставном капитале ООО „Зауральская Нива“ от 17.01.2017 и 03.03.2020 — цепочка последовательных сделок — были заключены для создания видимости вовлечения имущества должника в гражданский оборот, иллюзии последовательного перехода права собственности на него от одного собственника к другому, а в действительности совершается одна единственная (прикрываемая) сделка — сделка по передаче права собственности на имущество от должника к бенефициару указанной сделки по выводу активов: лицу, числящемуся конечным приобретателем, либо вообще не названному в формально составленных договорах». Таким лицом суд установил именно Игоря Проскурина, который планировал за счет получаемой ООО «Зауральская Нива» прибыли погасить свою задолженность при исполнении им плана реструктуризации долгов — на сумму свыше 260 млн руб. Таким образом, прибыль, получаемая должником ООО «Зауральская Нива», шла не на расчеты с кредиторами, развитие предприятия, а на покрытие долгов по решению учредителя. При этом в 2021 году по заявлению Управления ФНС по Курганской области ООО «Зауральская Нива» признана банкротом. Общий размер задолженности в бюджет, по данным налогового органа, — более 35 млн руб., что сопоставимо с 10 годовыми бюджетами сельсоветов Целинного района. Как разваливались села Определением Арбитражного суда Курганской области от 28 июля в реестр кредиторов ООО «Зауральская Нива» включена задолженность более 3,4 млн руб. — это задолженность по оплате арендных платежей, компенсации налога на землю в бюджет Целинного муниципального округа. В администрации Целинного муниципального округа URA.RU не стали комментировать ситуацию из-за отсутствия главы. URA.RU обратилось за комментарием к Игорю Проскурину. После этого с агентством связался представитель «Агроинвеста» и сообщил, что все подробности заявления можно будет узнать на сайте суда, когда соответствующее определение будет опубликовано. По словам бывших глав сельсоветов, вся их работа, по сути, сводилась к тому, чтобы ходить по судам и добиваться взыскания задолженности с аграриев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Зато с агентством пообщались бывшие главы сельсоветов. Они уверены, что коммерческая деятельность челябинских бизнесменов фактически разваливала села. Средства от аренды могли бы пойти на развитие населенных пунктов, но этого не происходило. «У меня было около 10 тысяч га сельхозземель, а денег не было ни копейки. Задолженность предприятий, подконтрольных Демченко и Проскурину перед Васькинским сельсоветом на момент, когда я занимал там должность главы, составляла около 10 млн рублей. Пока я работал главой сельсовета, на протяжении более 12 лет, вся моя работа сводилась к тому, чтобы заставить их платить земельный налог и арендную плату» — рассказал URA.RU бывший глава Васькинского сельсовета Сергей Сергеев. По словам Сергеева, какая-то часть пайщиков (всего их было 409) успела получить выплаты по судебным решениям, какая-то нет. Последние, отчаявшись, отказывались от паев. Они переходили в собственность сельсовета, а тот из-за так называемого преимущественного права (бизнесмены уже обрабатывали сельхозугодья), передавал их челябинцам. Бывший глава Фроловского сельсовета Хамит Низамутдинов также называет предприятия, аффилированные с Проскуриным и Демченко, очень ненадежными арендаторами. «Как они появились у нас, они, может быть, немного совсем хорошо поработали, а дальше начались одни проблемы», — вспоминает Низамутдинов. «У нас был участок на 322 пайщика. Люди ревели, все ходили жаловались, потому что люди платили земельный налог, а арендную плату не получали, компенсацию налога не получали, и потом они вынуждены были отказываться от земельных долей», — вспоминает Низамутдинов. Что касается задолженности перед муниципалитетом, то ее, по словам Низамутдинова, удалось полностью взыскать через суд. Правда сумма была значительно меньше той, на которую изначально рассчитывали. Земли Фроловского сельсовета имеют высокую экономическую привлекательность Фото: Александр Мамаев © URA.RU «Земли Фроловского сельсовета имеют высокую экономическую привлекательность. Многие годы говорилось о необходимости повышать доходы местных и региональных бюджетов за счет повышения имущественных налогов. Но арендаторы оспорили кадастровую стоимость земельных участков, уменьшив ее примерно в семь раз. Бюджет страдал, терял деньги», — рассказывает Низамутдинов. Пайщики недоумевают. Внешне предприниматели ведут вполне благополучную коммерческую деятельность: арендуемые ими поля обрабатываются дорогостоящими удобрениями, на них работает много техники, получают субсидии из бюджета. Однако на деле каждый раз все заканчивается банкротством. Региональные власти пока предпочитают не вмешиваться в ситуацию. «Департамент АПК не является стороной конфликта и не обладает полномочиями вмешиваться как во внутрихозяйственную деятельность предприятий, так и в работу органов местного самоуправления», — прокомментировали URA.RU в департаменте информационной и внутренней политики Курганской области.

Курганская область недополучила миллионы рублей, которые могли бы пойти на развитие сел. Деньги в бюджет не перечислили бизнесмены из Челябинской области, взявшие в аренду пашни в Целинном районе. Круговорот задолженностей Челябинские бизнесмены Игорь Проскурин и Олег Демченко через аффилированные с ними юридические лица арендуют пашни на территории сразу нескольких сельсоветов Целинного района. Первоначально пайщики возлагали на предпринимателей большие надежды: все рассчитывали, что бизнесмены будут вести успешную коммерческую деятельность, платить своевременно арендную плату, компенсировать налоги, пополнять бюджет района. На деле компании-арендаторы банкротились друг за другом, оставляя после себя долги перед бюджетом и пайщиками, а на их месте открывались новые (учрежденные Проскуриным и Демченко или аффилированными с ними лицами). «Не секрет, что зачастую процедуры банкротства могут быть использованы в противоправных целях. Примером того является участие аффилированных кредиторов в деле о банкротстве должника. Нередко такие кредиторы наращивают искусственную задолженность, инициируют производство по делу для получения полного контроля над процедурой, противодействуют добросовестным кредиторам, участвуют в схемах по выводу активов должника и т. п. Однако внешняя легитимность такого рода действий аффилированных должнику лиц еще не повод „ставить крест“ на справедливости рассмотрения дела о банкротстве», — пояснил URA.RU юрист, знакомый с процессом. В истинных мотивах создания сложных схем круговорота задолженностей между аффилированными и подконтрольными Демченко и Проскурину лицами в течении уже нескольких лет разбираются суды нескольких инстанций. Как следует из определения от 28 декабря 2018 года по делу А34-7666/2017, группа юридических лиц (общества «Целинный элеватор» «Комбикормовый завод», «Каргапольский элеватор», «Чумлякский элеватор», «Зауралхлеб», «Агротехника», «Зернотрейд», «Комбикормовый завод», «Агроресурс», «Белый Свет», «Нивы Зауралья», «Хлеб Зауралья», «Зауральская Нива»), являются аффилированными лицами и контролируются Игорем Проскуриным и Олегом Демченко. Относительно общества «Целинный элеватор» суды указали, что указанное общество в большей степени являлось обслуживающим звеном внутри группы. Оно практически не имело собственного дохода, что предопределяло финансовую зависимость от обществ, производивших продукцию, при этом указанная организация являлась единым центром принятия решений юридических лиц, входящих в одну группу. Конкурсный управляющий ООО «Хлеб Зауралья» Мария Можайцева обратилась в курганский арбитраж с требованием о включении организации в реестр кредиторов ООО «Целинный элеватор». Сумма претензий истца составила около 422,5 млн рублей. Требование связано с привлечением «Целинного элеватора» к субсидиарной ответственности по долгам «Хлеба Зауралья» солидарно с тремя физлицами — в числе которых Игорь Проскурин и Олег Демченко. В июне 2022 года решение о взыскании «субсидиарки» устояло в кассации. Таким образом, личное банкротство Проскурина и Демченко не спасло их от шлейфа долгов, так как согласно нормам закона о банкротстве физических лиц (п. 6 ст. 213.28 № 127-ФЗ), при банкротстве гражданина не списывается ряд долгов, в частности — задолженность по субсидиарной ответственности. Субсидиарная ответственность не списывается и фактически переходит в разряд «вечных долгов». В процессе другого из обособленных споров Арбитражным судом Курганской области было установлено, «что договоры купли-продажи доли в уставном капитале ООО „Зауральская Нива“ от 17.01.2017 и 03.03.2020 — цепочка последовательных сделок — были заключены для создания видимости вовлечения имущества должника в гражданский оборот, иллюзии последовательного перехода права собственности на него от одного собственника к другому, а в действительности совершается одна единственная (прикрываемая) сделка — сделка по передаче права собственности на имущество от должника к бенефициару указанной сделки по выводу активов: лицу, числящемуся конечным приобретателем, либо вообще не названному в формально составленных договорах». Таким лицом суд установил именно Игоря Проскурина, который планировал за счет получаемой ООО «Зауральская Нива» прибыли погасить свою задолженность при исполнении им плана реструктуризации долгов — на сумму свыше 260 млн руб. Таким образом, прибыль, получаемая должником ООО «Зауральская Нива», шла не на расчеты с кредиторами, развитие предприятия, а на покрытие долгов по решению учредителя. При этом в 2021 году по заявлению Управления ФНС по Курганской области ООО «Зауральская Нива» признана банкротом. Общий размер задолженности в бюджет, по данным налогового органа, — более 35 млн руб., что сопоставимо с 10 годовыми бюджетами сельсоветов Целинного района. Как разваливались села Определением Арбитражного суда Курганской области от 28 июля в реестр кредиторов ООО «Зауральская Нива» включена задолженность более 3,4 млн руб. — это задолженность по оплате арендных платежей, компенсации налога на землю в бюджет Целинного муниципального округа. В администрации Целинного муниципального округа URA.RU не стали комментировать ситуацию из-за отсутствия главы. URA.RU обратилось за комментарием к Игорю Проскурину. После этого с агентством связался представитель «Агроинвеста» и сообщил, что все подробности заявления можно будет узнать на сайте суда, когда соответствующее определение будет опубликовано. Зато с агентством пообщались бывшие главы сельсоветов. Они уверены, что коммерческая деятельность челябинских бизнесменов фактически разваливала села. Средства от аренды могли бы пойти на развитие населенных пунктов, но этого не происходило. «У меня было около 10 тысяч га сельхозземель, а денег не было ни копейки. Задолженность предприятий, подконтрольных Демченко и Проскурину перед Васькинским сельсоветом на момент, когда я занимал там должность главы, составляла около 10 млн рублей. Пока я работал главой сельсовета, на протяжении более 12 лет, вся моя работа сводилась к тому, чтобы заставить их платить земельный налог и арендную плату» — рассказал URA.RU бывший глава Васькинского сельсовета Сергей Сергеев. По словам Сергеева, какая-то часть пайщиков (всего их было 409) успела получить выплаты по судебным решениям, какая-то нет. Последние, отчаявшись, отказывались от паев. Они переходили в собственность сельсовета, а тот из-за так называемого преимущественного права (бизнесмены уже обрабатывали сельхозугодья), передавал их челябинцам. Бывший глава Фроловского сельсовета Хамит Низамутдинов также называет предприятия, аффилированные с Проскуриным и Демченко, очень ненадежными арендаторами. «Как они появились у нас, они, может быть, немного совсем хорошо поработали, а дальше начались одни проблемы», — вспоминает Низамутдинов. «У нас был участок на 322 пайщика. Люди ревели, все ходили жаловались, потому что люди платили земельный налог, а арендную плату не получали, компенсацию налога не получали, и потом они вынуждены были отказываться от земельных долей», — вспоминает Низамутдинов. Что касается задолженности перед муниципалитетом, то ее, по словам Низамутдинова, удалось полностью взыскать через суд. Правда сумма была значительно меньше той, на которую изначально рассчитывали. «Земли Фроловского сельсовета имеют высокую экономическую привлекательность. Многие годы говорилось о необходимости повышать доходы местных и региональных бюджетов за счет повышения имущественных налогов. Но арендаторы оспорили кадастровую стоимость земельных участков, уменьшив ее примерно в семь раз. Бюджет страдал, терял деньги», — рассказывает Низамутдинов. Пайщики недоумевают. Внешне предприниматели ведут вполне благополучную коммерческую деятельность: арендуемые ими поля обрабатываются дорогостоящими удобрениями, на них работает много техники, получают субсидии из бюджета. Однако на деле каждый раз все заканчивается банкротством. Региональные власти пока предпочитают не вмешиваться в ситуацию. «Департамент АПК не является стороной конфликта и не обладает полномочиями вмешиваться как во внутрихозяйственную деятельность предприятий, так и в работу органов местного самоуправления», — прокомментировали URA.RU в департаменте информационной и внутренней политики Курганской области.