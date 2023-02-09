«Это моя миссия от Бога. Они как сыновья мои родные»

Свердловская пенсионерка рассказала, как спасает раненых в госпитале Ростова-на-Дону

09 февраля 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Людмила Федотова старается помочь каждому раненому и приободрить Фото: URA.RU © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пенсионерка из Красноуфимска Людмила Федотова каждого раненого бойца считает за родного сына и каждому старается облегчить страдания. 73-летняя женщина улетела в Ростов-на-Дону в декабре, чтобы помогать в военном госпитале. Недавно пенсионерку навестили земляки — члены екатеринбургского волонтерского центра «Мы рядом». Людмила Ивановна рассказала, как спасает солдат и как встретилась с сыном, который осенью добровольцем ушел на фронт. Сестра милосердия Людмила Федотова 50 лет протрудилась на скорой помощи фельдшером. C начала российской спецоперации на Украине она рвалась в прифронтовую зону помогать бойцам. Ее сын Дмитрий Федотов ушел добровольцем на фронт. URA.RU рассказывало историю этой семьи. Алексей Орлов помог Людмиле Федотовой попасть работать в госпиталь Фото: URA.RU © URA.RU Осуществить мечту пенсионерки помог мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, который устроил ее на работу и снял в Ростове-на-Дону квартиру. Женщина уже два месяца безвозмездно трудится в военном госпитале №1602 сестрой милосердия. Ее материнской заботы и любви хватает каждому раненому. «Это моя миссия от Бога. Я их так люблю, этих раненых! Они все сыночки для меня родные. Лежат в коридорах, иду мимо, у одного голова с подушки сползла — поправлю, поглажу, перекрещу. Мальчишка один лежит, ну совсем маленький, я его по голове поглажу — „солнышко мое бедное“. А он смотрит, как ребенок, счастливыми глазами!» — рассказала Людмила Федотова. Сын В Ростове-на-Дону Людмиле Ивановне посчастливилось встретиться со своим сыном Дмитрием, который с началом мобилизации отправился на СВО. Мужчина неожиданно позвонил матери и просил: «Мама, ты можешь приехать на вокзал?» Сын Людмилы Ивановны Дмитрий (на фото справа) ушел на фронт добровольцем в конце сентября Фото: семейный архив Людмилы Федотовой «Я бегом на автобус. Накупила лавашей, булочек, колбасы вкусной целый пакет. И вдруг заходят ребята, а я их знаю — Миша, Федя! Я к ним, целую. А потом Дима идет с букетом тюльпанов», — с волнением и радостью вспоминает женщина. Сослуживцы рассказали счастливой матери, что у ее сына большое сердце. На фронте он тоже был фельдшером и вынес с поля боя много раненых. За отвагу Дмитрий представлен к медали Луки Крымского (ею награждаются врачи — прим.ред.) и к ордену Мужества. «Когда был ранен командир, Дмитрий принял на себя командование. Он мне говорил: «Я так берег ребят! За две недели, пока был командиром, не было ни одного раненого, ни одного убитого», — говорит с гордостью мать. Фронт Сын и его товарищи рассказали матери о боях и о том, как выживали на фронте. Так, они учили новобранцев определять по звуку, какой летит снаряд. «Например, от одного надо выскакивать из окопа и бежать далеко-далеко, и на это у тебя есть всего четыре секунды. А если слышишь другой — лучше лежать на дне окопа», — передает слова бойцов Людмила Ивановна. Бойцы рассказали Людмиле Ивановне о фронтовых буднях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Дмитрий Федотов вспоминал один бой, во время которого ему привиделся образ отца. Он тоже был военным и умер два года назад.



«Был такой страшный обстрел и нас, добровольцев, первыми бросали в самое пекло. Нас бомбили, танки стреляли. Мы думаем — все, нам не выжить. Я сел на дно окопа и смотрю на небо, а небо синее-синее, чистое-чистое! И вдруг вижу лицо папы. Он смотрит на меня и улыбается. И я понял, что со мной все будет хорошо», — привела рассказ сына Федотова. Людмила Ивановна призналась, что ведет дневник. Туда она заносит всю хронику своего сестринского служения. «Я наших раненых готова на руках носить. Я так благодарна Алексею Валерьевичу [Орлову], что он меня послал, что предоставил мне жилье. Вашими руками я добро делаю», — сказала пенсионерка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсионерка из Красноуфимска Людмила Федотова каждого раненого бойца считает за родного сына и каждому старается облегчить страдания. 73-летняя женщина улетела в Ростов-на-Дону в декабре, чтобы помогать в военном госпитале. Недавно пенсионерку навестили земляки — члены екатеринбургского волонтерского центра «Мы рядом». Людмила Ивановна рассказала, как спасает солдат и как встретилась с сыном, который осенью добровольцем ушел на фронт. Сестра милосердия Людмила Федотова 50 лет протрудилась на скорой помощи фельдшером. C начала российской спецоперации на Украине она рвалась в прифронтовую зону помогать бойцам. Ее сын Дмитрий Федотов ушел добровольцем на фронт. URA.RU рассказывало историю этой семьи. Осуществить мечту пенсионерки помог мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, который устроил ее на работу и снял в Ростове-на-Дону квартиру. Женщина уже два месяца безвозмездно трудится в военном госпитале №1602 сестрой милосердия. Ее материнской заботы и любви хватает каждому раненому. «Это моя миссия от Бога. Я их так люблю, этих раненых! Они все сыночки для меня родные. Лежат в коридорах, иду мимо, у одного голова с подушки сползла — поправлю, поглажу, перекрещу. Мальчишка один лежит, ну совсем маленький, я его по голове поглажу — „солнышко мое бедное“. А он смотрит, как ребенок, счастливыми глазами!» — рассказала Людмила Федотова. Сын В Ростове-на-Дону Людмиле Ивановне посчастливилось встретиться со своим сыном Дмитрием, который с началом мобилизации отправился на СВО. Мужчина неожиданно позвонил матери и просил: «Мама, ты можешь приехать на вокзал?» «Я бегом на автобус. Накупила лавашей, булочек, колбасы вкусной целый пакет. И вдруг заходят ребята, а я их знаю — Миша, Федя! Я к ним, целую. А потом Дима идет с букетом тюльпанов», — с волнением и радостью вспоминает женщина. Сослуживцы рассказали счастливой матери, что у ее сына большое сердце. На фронте он тоже был фельдшером и вынес с поля боя много раненых. За отвагу Дмитрий представлен к медали Луки Крымского (ею награждаются врачи — прим.ред.) и к ордену Мужества. «Когда был ранен командир, Дмитрий принял на себя командование. Он мне говорил: «Я так берег ребят! За две недели, пока был командиром, не было ни одного раненого, ни одного убитого», — говорит с гордостью мать. Фронт Сын и его товарищи рассказали матери о боях и о том, как выживали на фронте. Так, они учили новобранцев определять по звуку, какой летит снаряд. «Например, от одного надо выскакивать из окопа и бежать далеко-далеко, и на это у тебя есть всего четыре секунды. А если слышишь другой — лучше лежать на дне окопа», — передает слова бойцов Людмила Ивановна. Дмитрий Федотов вспоминал один бой, во время которого ему привиделся образ отца. Он тоже был военным и умер два года назад. «Был такой страшный обстрел и нас, добровольцев, первыми бросали в самое пекло. Нас бомбили, танки стреляли. Мы думаем — все, нам не выжить. Я сел на дно окопа и смотрю на небо, а небо синее-синее, чистое-чистое! И вдруг вижу лицо папы. Он смотрит на меня и улыбается. И я понял, что со мной все будет хорошо», — привела рассказ сына Федотова. Людмила Ивановна призналась, что ведет дневник. Туда она заносит всю хронику своего сестринского служения. «Я наших раненых готова на руках носить. Я так благодарна Алексею Валерьевичу [Орлову], что он меня послал, что предоставил мне жилье. Вашими руками я добро делаю», — сказала пенсионерка.