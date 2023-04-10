Свердловский профсоюз конфликтует с ключевыми предприятиями

На главном танковом заводе РФ и в «Водоканале» развернул деятельность НПС «Солидарность»

10 апреля 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Свердловчане уходят в альтернативный профсоюз, который называют прозападным Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области активную деятельность разворачивает профсоюз «Солидарность», выступающий как оппозиционный официальным объединениям сотрудников. Его связывают с русофобским польским профсоюзом с таким же названием и называют пособниками Запада. При этом руководство «Солидарности» связь отрицает и считает, что против них целенаправленно ведут войну работодатели, которым не нравится возросшая активность и включенность в проблемы предприятий. Профсоюзные войны На прошлой неделе в корпоративной газете «Уралвагонзавода», который является главным поставщиком танков для Минобороны РФ, было опубликовано интервью с прокурором Дзержинского района Нижнего Тагила Николаем Коваленко. В нем, в частности, были указаны результаты прокурорской проверки независимого профессионального союза (НПС) «Солидарность». Ячейка этого НПС появилась на УВЗ в конце 2022 года как альтернатива существующему заводскому. На УВЗ действуют два профсоюза — заводской и созданная недавно первичная профсоюзная организация «УВЗ — Солидарность — 1 Мая» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуроры нашли в деятельности «Солидарности» несколько нарушений, среди которых, в частности, факты нецелевого расходования денежных средств и нарушения законодательства о противодействии коррупции. Деталей в общую картину добавляют сотрудники УВЗ. Ячейку «Солидарности» на предприятии возглавляет мастер литейного цеха Александр Иванов. Один из сотрудников на условиях анонимности рассказал URA.RU, что в 2022 году Иванова признали виновным по административному правонарушению — он избил своего коллегу. «Это было доказано в суде, ему назначили наказание в виде административного штрафа. Вот такой Александр Иванов. Мнит себя Лехом Валенсой с его профсоюзом Solidarnosc» — рассказывают на предприятии. На главном танковом заводе РФ конфликтуют два профсоюза, во главе оппозиционного — Александр Иванов, известный в СМИ давно как борец за права работников Скрин из группы «ППО УВЗ — Солидарность — 1 Мая» Лех Валенса — польский политик, первый руководитель профсоюза Solidarnosc («Солидарность»), а позднее и президент Польши в 1990—95 годах. Валенса известен своими антироссийскими взглядами. Летом 2022 года он предлагал либо «расчленить» Россию, которую он считает имперской, либо изменить политический строй, либо «вернуть ее к населению менее 50 миллионов человек», сообщало РБК. Также СМИ писали о том, что Валенса был агентом службы безопасности Польской Народной Республики и получал деньги за доносы. Новость по теме Сотрудники «Водоканала» Екатеринбурга обвинили руководство в махинациях с охраной Связь свердловского профсоюза «Солидарность» с одноименным польским движением видят сотрудники официального профсоюза МУП «Водоканал». «В последнее время участились случаи проявления бурной деятельности так называемого «независимого профсоюза «Солидарность», являющегося филиалом антироссийского и русофобского польского профсоюза. Видимо, руководство сей карликовой организации также как и Валенса метят на высокие государственные посты, пользуясь непростой внешнеполитической ситуацией и для реализации своих личных амбиций, пытается дезорганизовать слаженную работу большого коллектива предприятия «Водоканал», жизненно важного для нормального функционирования многомиллионного города Екатеринбург», — говорится в сообщении активистов на информационном стенде в «Водоканале». При этом риторика представителей ячейки профсоюза «Солидарность» в «Водоканале» схожа с риторикой коллег из УВЗ. «Мы не согласны с политикой руководства [Водоканала], многое вызывает вопросы — и то, почему был заключен договор с частной организацией на охрану гособъектов предприятия, хотя по закону этого делать было нельзя, и почему в штате числились работники, которых по факту нет, и так далее. Руководству предприятия не нравится, что мы задаем вопросы, выступаем за правду. И против нашего профсоюза также ведется деятельность — например, председателя [профсоюза] с января не допускают до работы», — рассказал URA.RU один из работников «Водоканала», член профсоюза «Солидарность». Что за «Солидарность»? НПС «Солидарность» был зарегистрирован в Нижнем Тагиле в 2010 году. Согласно данным сервиса раскрытия информации СБИС, изначально среди учредителей было пять человек, в 2014-м году в состав вошел еще один. В декабре 2021 года все шестеро вышли из состава учредителей, и сейчас председателем организации является Алексей Димитров. На информационном стенде в офисах «Водоканала» профсоюз «Солидарность» называют пособниками Запада Фото предоставлено сотрудником «Водоканала» В беседе с URA.RU Димитров пояснил, что НПС «Солидарность» не имеет никакого отношения к польскому одноименному движению. «Все наши учредители — жители Нижнего Тагила, это видно и в ЕГРЮЛ (Единый реестр государственных юридических лиц). Мы принципиально не входим во многие объединения, в этом нет смысла, потому что первичные профсоюзные организации лояльны к руководству и согласовывают все, что нужно и не нужно. А нам приходится все разгребать, ходить в суды и госорганы», — поясняет Димитров. Изначально профсоюз был ориентирован на работников малого и среднего бизнеса, позднее туда стали вступать сотрудники промышленных предприятий, в том числе «Уралвагонзавода». Димитров предполагает, что руководству главного танкового завода не нравится чрезмерная активность председателя оппозиционного профсоюза Александра Иванова, поэтому на «Солидарность» якобы оказывают давление. Комментируя итоги прокурорской проверки, глава профсоюза признает, что законодательство о противодействии коррупции нарушили по незнанию. «Если руководитель некоммерческой организации заключает договор, который может вызвать конфликт интересов, он обязан согласовать его в руководящем органе этой организации. Мы эту тонкость не знали, и спасибо прокуратуре — теперь знаем», — отметил Димитров. Претензия же о нецелевом расходовании средств связана с тем, что «Солидарность» выделяет деньги на содержание машины, которую руководитель профсоюза Алексей Димитров отдал в безвозмездное пользование. «Прокурор, видимо, посчитал, что деньги, которые идут на бензин и колодки, я присваиваю себе и ремонтирую свою машину, хотя она находится в пользовании профсоюза», — добавляет Димитров. Опасная «Солидарность»? Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских в беседе с URA.RU отметил, что НПС «Солидарность» радикально не выделяется из большого количества профсоюзных объединений, которые есть в регионе «Надо понимать, что есть огромные организации, которые занимаются большим пластом работ, и есть небольшие объединения. Какие-то профсоюзы ведут себя более агрессивно, кто-то действует на принципах установленного в конституции социального партнерства. Среди прочих есть и профсоюзные объединения типа „Солидарность“. Не вижу, чтобы оно радикально выделялось из большого количества профсоюзных объединений», — отметил Ветлужских. На «Уралвагонзаводе», в свою очередь, считают иначе. «Действия Димитрова и таких как он дестабилизируют моральную обстановку в коллективе, на который сейчас возложены важные государственные задачи, тем самым действия этой крошечной организацией является работой на врагов России», — говорит председатель молодежной организации УВЗ Иван Кукарцев. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что из-за возросшего объема заказов предприятие массово ищет сотрудников со всей России и готов обучать их. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области активную деятельность разворачивает профсоюз «Солидарность», выступающий как оппозиционный официальным объединениям сотрудников. Его связывают с русофобским польским профсоюзом с таким же названием и называют пособниками Запада. При этом руководство «Солидарности» связь отрицает и считает, что против них целенаправленно ведут войну работодатели, которым не нравится возросшая активность и включенность в проблемы предприятий. На прошлой неделе в корпоративной газете «Уралвагонзавода», который является главным поставщиком танков для Минобороны РФ, было опубликовано интервью с прокурором Дзержинского района Нижнего Тагила Николаем Коваленко. В нем, в частности, были указаны результаты прокурорской проверки независимого профессионального союза (НПС) «Солидарность». Ячейка этого НПС появилась на УВЗ в конце 2022 года как альтернатива существующему заводскому. Прокуроры нашли в деятельности «Солидарности» несколько нарушений, среди которых, в частности, факты нецелевого расходования денежных средств и нарушения законодательства о противодействии коррупции. Деталей в общую картину добавляют сотрудники УВЗ. Ячейку «Солидарности» на предприятии возглавляет мастер литейного цеха Александр Иванов. Один из сотрудников на условиях анонимности рассказал URA.RU, что в 2022 году Иванова признали виновным по административному правонарушению — он избил своего коллегу. «Это было доказано в суде, ему назначили наказание в виде административного штрафа. Вот такой Александр Иванов. Мнит себя Лехом Валенсой с его профсоюзом Solidarnosc» — рассказывают на предприятии. Лех Валенса — польский политик, первый руководитель профсоюза Solidarnosc («Солидарность»), а позднее и президент Польши в 1990—95 годах. Валенса известен своими антироссийскими взглядами. Летом 2022 года он предлагал либо «расчленить» Россию, которую он считает имперской, либо изменить политический строй, либо «вернуть ее к населению менее 50 миллионов человек», сообщало РБК. Также СМИ писали о том, что Валенса был агентом службы безопасности Польской Народной Республики и получал деньги за доносы. Связь свердловского профсоюза «Солидарность» с одноименным польским движением видят сотрудники официального профсоюза МУП «Водоканал». «В последнее время участились случаи проявления бурной деятельности так называемого «независимого профсоюза «Солидарность», являющегося филиалом антироссийского и русофобского польского профсоюза. Видимо, руководство сей карликовой организации также как и Валенса метят на высокие государственные посты, пользуясь непростой внешнеполитической ситуацией и для реализации своих личных амбиций, пытается дезорганизовать слаженную работу большого коллектива предприятия «Водоканал», жизненно важного для нормального функционирования многомиллионного города Екатеринбург», — говорится в сообщении активистов на информационном стенде в «Водоканале». При этом риторика представителей ячейки профсоюза «Солидарность» в «Водоканале» схожа с риторикой коллег из УВЗ. «Мы не согласны с политикой руководства [Водоканала], многое вызывает вопросы — и то, почему был заключен договор с частной организацией на охрану гособъектов предприятия, хотя по закону этого делать было нельзя, и почему в штате числились работники, которых по факту нет, и так далее. Руководству предприятия не нравится, что мы задаем вопросы, выступаем за правду. И против нашего профсоюза также ведется деятельность — например, председателя [профсоюза] с января не допускают до работы», — рассказал URA.RU один из работников «Водоканала», член профсоюза «Солидарность». НПС «Солидарность» был зарегистрирован в Нижнем Тагиле в 2010 году. Согласно данным сервиса раскрытия информации СБИС, изначально среди учредителей было пять человек, в 2014-м году в состав вошел еще один. В декабре 2021 года все шестеро вышли из состава учредителей, и сейчас председателем организации является Алексей Димитров. В беседе с URA.RU Димитров пояснил, что НПС «Солидарность» не имеет никакого отношения к польскому одноименному движению. «Все наши учредители — жители Нижнего Тагила, это видно и в ЕГРЮЛ (Единый реестр государственных юридических лиц). Мы принципиально не входим во многие объединения, в этом нет смысла, потому что первичные профсоюзные организации лояльны к руководству и согласовывают все, что нужно и не нужно. А нам приходится все разгребать, ходить в суды и госорганы», — поясняет Димитров. Изначально профсоюз был ориентирован на работников малого и среднего бизнеса, позднее туда стали вступать сотрудники промышленных предприятий, в том числе «Уралвагонзавода». Димитров предполагает, что руководству главного танкового завода не нравится чрезмерная активность председателя оппозиционного профсоюза Александра Иванова, поэтому на «Солидарность» якобы оказывают давление. Комментируя итоги прокурорской проверки, глава профсоюза признает, что законодательство о противодействии коррупции нарушили по незнанию. «Если руководитель некоммерческой организации заключает договор, который может вызвать конфликт интересов, он обязан согласовать его в руководящем органе этой организации. Мы эту тонкость не знали, и спасибо прокуратуре — теперь знаем», — отметил Димитров. Претензия же о нецелевом расходовании средств связана с тем, что «Солидарность» выделяет деньги на содержание машины, которую руководитель профсоюза Алексей Димитров отдал в безвозмездное пользование. «Прокурор, видимо, посчитал, что деньги, которые идут на бензин и колодки, я присваиваю себе и ремонтирую свою машину, хотя она находится в пользовании профсоюза», — добавляет Димитров. Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских в беседе с URA.RU отметил, что НПС «Солидарность» радикально не выделяется из большого количества профсоюзных объединений, которые есть в регионе На «Уралвагонзаводе», в свою очередь, считают иначе. «Действия Димитрова и таких как он дестабилизируют моральную обстановку в коллективе, на который сейчас возложены важные государственные задачи, тем самым действия этой крошечной организацией является работой на врагов России», — говорит председатель молодежной организации УВЗ Иван Кукарцев. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что из-за возросшего объема заказов предприятие массово ищет сотрудников со всей России и готов обучать их.