Учим латынь и общаемся с автором «Петровы в гриппе и вокруг него»

Библиотеки будут работать до ночи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге 27 мая пройдет акция «Библионочь», участие в которой примут библиотеки, музеи, книжные магазины и культурные центры — всего в городе задействовано 12 площадок. Горожане смогут посетить лекции, спектакли, мастер-классы и встретиться с писателями. Где будет особенно интересно книжной ночью в Екатеринбурге — в подборке URA.RU.

Библиотека им. В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15)

В Актовом зале на 3 этаже пройдут две встречи с писателями. В 20:00 горожане смогут лично пообщаться с автором «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексеем Сальниковым, а в 22:00 начнется встреча с Дарьей Бобылевой — автором мистического романа «Вьюрки». Также в конференц-зале на 2 этаже драматург Николай Коляда презентует новую книгу рассказов «Ты не печалься». Для любителей психологии с 20:00 до 21:30 пройдет факультатив по психологии с использованием метафорических карт.

Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина (ул. К. Либкнехта, 8)

Для всех желающих пройдет мастер-класс «Хочу рисовать комиксы: с чего начать?» В формате творческого квеста педагог и художник-комиксист Алена Шабурова раскроет секреты этого жанра, а завершится мероприятие рисованием огромного комикса на обоях. Вход по предварительной регистрации .

Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)

Посетить площадку можно будет бесплатно с 12:00. Здесь екатеринбуржцев будет ждать тайный буккросинг, обмен растениями в горшках, мастер-класс по интуитивному рисованию на мольбертах (начало в 18:00), «Летник на улице» с релакс-зоной, настольными играми и диджей-сетами. Также пройдет лекция «Мелодия старины: почему крут советский винил», где композитор Тимофей Чаплюк расскажет, чем хороши советские пластинки и какие из них ценятся сейчас. На последнее мероприятие требуется регистрация .

Храм святителя Иннокентия Московского (пр. Ленина, 11 «а»)

Площадка храма начнет работу в 8:00 и завершит ее в 23:00. Городскую публику будут ждать выставка Библий на разных языках и библейского самиздата времен СССР. Также есть возможность задать вопросы магистру богословия и настоятелю храма. В 19:00 начнется мастер-класс по основам иврита, греческого и латыни — посетителей обучат алфавиту, прописи и произношению. Занятия будут проходить в первой половине каждого часа, по тридцать минут.

Фото: URA.RU