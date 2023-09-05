Глава Автодора ДНР: новые дороги в Донбассе не строились с 90-х

Россия выстраивает на новых территориях современную дорожную сеть

05 сентября 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

В Донбассе Россия помогла отремонтировать сотни километров дорожного полотна Фото: Московец Илья © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Россия восстанавливает в Донбассе разрушенные еще в 2014 году дороги и мосты. Прежние власти вывезли всю технику на Украину и, начиная с 1990-х, рассматривали ЛДНР только как территорию-донор, откуда можно было выкачивать ресурсы. О строительстве новых дорог и развязок не было и речи. Москва уже отремонтировала сотни километров дорожного полотна. О том, как в новых регионах выстраивают современную дорожную сеть, в интервью URA.RU рассказал директор Донецкого «Автодор Донбасс» Дмитрий Пешне. — Дорожные работы на освобожденных территориях, в том числе в Донецке идут полным ходом. Объем работ большой. С технической точки зрения всего ли хватает сегодня? По словам Дмитрия Пешне, таких объемов дорожных работ ДНР не видела Фото: Евгений Линин — В 2022-м мы впервые за эти годы получили 52 новых МАЗа. Целая колонна пришла из «большой России». Это не просто грузовики, а специальная техника: летом машина работает как самосвал (на него навешивается соответствующее оборудование), а для зимы комплект меняется, и машина используется для очистки дорог от снега и противогололедных мероприятий. Автомобиль для этого прошел специальную гидрофикацию на заводе. Для нас эта помощь стала существенным подспорьем в работе. Мы решили все вопросы по обеспечению бесперебойной эксплуатации транспортных магистралей на территории республики. Показателем служит даже то, что прошедшей зимой у нас не было ни одного замечания от ГИБДД по содержанию трасс. — Каковы масштабы уже проведенных работ? — Когда ДНР вошла в состав России, у нас начались колоссальные изменения. За это время только силами нашего предприятия полностью восстановлены два моста, а на четырех ведутся ремонтно-строительные работы. Еще несколько на очереди. Отремонтированы сотни километров дорожного полотна. На сегодня, помимо ремонта мостов, мы занимаемся содержанием дорог Донецкой и Луганской Народных Республик. Общая протяженность более 460 километров. — Это вообще как-то сопоставимо с тем, что было при Украине? — Знаете, у нас еще в 2014 году всю технику, которая была на колесах, прежние власти вывезли из Донецка на Украину. После распада Советского Союза Киев рассматривал Донбасс как территорию-донор, откуда можно было выкачивать ресурсы, деньги. Им тогда было не до строительства новых дорог и развязок. После того как Украина начала в 2014 году военные действия, а затем и организовала полную блокаду Донецкой и Луганской Народных Республик, и после введения международных экономических санкций в отношении нас, бюджета регионов хватало только на поддержание уже имеющейся автомобильной сети. Ни о каком развитии дорожной отрасли речи не шло. Даже взорванные в ходе боев 2014 года мосты не восстанавливались, а транспорт направлялся в объезд разрушенных сооружений. — Мосты и сегодня, наверное, одна из основных целей ВСУ? Такие дыры в мостах оставляют после отступления ВСУ Фото: Министерство транспорта Донецкой Народной Республики — Так и есть. С началом СВО мосты и эстакады на территориях ДНР и ЛНР стали целями для украинских военных. ВСУ использовали все доступные им боеприпасы, чтобы разрушить как можно больше объектов дорожной инфраструктуры. По мостам и дорогам били ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Точка-У», реактивными снарядами систем HIMARS, «Смерч», «Ураган», «Град», разбивали огнем ствольной артиллерии. Не секрет, что, отступая, ВСУ применяют тактику «выжженной земли» — уничтожают всю инженерную и социальную инфраструктуру на оставляемых ими территориях. — Изменились ли условия труда специалистов и размер зарплат? — Финансовое обеспечение у нас выросло в разы, по сравнению с «дороссийским» периодом. Постепенно переходим на российские нормы и стандарты. Количество людей, которые сейчас задействованы на работах в нашей организации, около трехсот человек, и мы продолжаем набор специалистов. Объем работы все увеличивается, поэтому открывается все больше вакансий. Мы трудоустраиваем водителей, механизаторов, дорожных рабочих и специалистов других специальностей, который нам необходимы. Началась большая работа по паспортизации дорог, идет разработка новых проектов по организации дорожного движения согласно российским нормам и правилам. Подписали контракт на содержание федеральных дорог, которые перешли на баланс Росавтодора. — В ведении вашей организации только республиканские и федеральные дороги, или вы занимаетесь ремонтом и содержанием дорог в муниципалитетах тоже? Статья по теме В Донецке возродили проект, за которым в ЮНЕСКО следят с 70-х — До недавнего времени мы занимались только дорогами межгородского сообщения. Но сейчас по одной из программ мы ремонтируем улично-дорожную сеть в Горловке. Наши подрядчики там работают. Очень большой список улиц, серьезный фронт работ. До вхождения в состав России здесь, конечно, никаких подобных мероприятий раньше не проводилось: ямочный ремонт, иногда — в лучшем случае — ремонт покрытия небольшой, и все. Сейчас мы организовали масштабные ремонтные работы всей Горловской городской дорожной сети. Так что можно не сомневаться, что дороги Донбасса станут более безопасными в любое время года и в любое время суток. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия восстанавливает в Донбассе разрушенные еще в 2014 году дороги и мосты. Прежние власти вывезли всю технику на Украину и, начиная с 1990-х, рассматривали ЛДНР только как территорию-донор, откуда можно было выкачивать ресурсы. О строительстве новых дорог и развязок не было и речи. Москва уже отремонтировала сотни километров дорожного полотна. О том, как в новых регионах выстраивают современную дорожную сеть, в интервью URA.RU рассказал директор Донецкого «Автодор Донбасс» Дмитрий Пешне. — Дорожные работы на освобожденных территориях, в том числе в Донецке идут полным ходом. Объем работ большой. С технической точки зрения всего ли хватает сегодня? — В 2022-м мы впервые за эти годы получили 52 новых МАЗа. Целая колонна пришла из «большой России». Это не просто грузовики, а специальная техника: летом машина работает как самосвал (на него навешивается соответствующее оборудование), а для зимы комплект меняется, и машина используется для очистки дорог от снега и противогололедных мероприятий. Автомобиль для этого прошел специальную гидрофикацию на заводе. Для нас эта помощь стала существенным подспорьем в работе. Мы решили все вопросы по обеспечению бесперебойной эксплуатации транспортных магистралей на территории республики. Показателем служит даже то, что прошедшей зимой у нас не было ни одного замечания от ГИБДД по содержанию трасс. — Каковы масштабы уже проведенных работ? — Когда ДНР вошла в состав России, у нас начались колоссальные изменения. За это время только силами нашего предприятия полностью восстановлены два моста, а на четырех ведутся ремонтно-строительные работы. Еще несколько на очереди. Отремонтированы сотни километров дорожного полотна. На сегодня, — Это вообще как-то сопоставимо с тем, что было при Украине? — Знаете, у нас еще в 2014 году всю технику, которая была на колесах, прежние власти вывезли из Донецка на Украину. После распада Советского Союза Киев рассматривал Донбасс как территорию-донор, откуда можно было выкачивать ресурсы, деньги. Им тогда было не до строительства новых дорог и развязок. — Мосты и сегодня, наверное, одна из основных целей ВСУ? — Так и есть. С началом СВО мосты и эстакады на территориях ДНР и ЛНР стали целями для украинских военных. ВСУ использовали все доступные им боеприпасы, чтобы разрушить как можно больше объектов дорожной инфраструктуры. По мостам и дорогам били ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Точка-У», реактивными снарядами систем HIMARS, «Смерч», «Ураган», «Град», разбивали огнем ствольной артиллерии. Не секрет, что, отступая, ВСУ применяют тактику «выжженной земли» — уничтожают всю инженерную и социальную инфраструктуру на оставляемых ими территориях. — Изменились ли условия труда специалистов и размер зарплат? — Финансовое обеспечение у нас выросло в разы, по сравнению с «дороссийским» периодом. Постепенно переходим на российские нормы и стандарты. Количество людей, которые сейчас задействованы на работах в нашей организации, около трехсот человек, и мы продолжаем набор специалистов. Началась большая работа по паспортизации дорог, идет разработка новых проектов по организации дорожного движения согласно российским нормам и правилам. Подписали контракт на содержание федеральных дорог, которые перешли на баланс Росавтодора. — В ведении вашей организации только республиканские и федеральные дороги, или вы занимаетесь ремонтом и содержанием дорог в муниципалитетах тоже? — До недавнего времени мы занимались только дорогами межгородского сообщения. Но сейчас по одной из программ мы ремонтируем улично-дорожную сеть в Горловке. Наши подрядчики там работают. Очень большой список улиц, серьезный фронт работ. До вхождения в состав России здесь, конечно, никаких подобных мероприятий раньше не проводилось: ямочный ремонт, иногда — в лучшем случае — ремонт покрытия небольшой, и все. Сейчас мы организовали масштабные ремонтные работы всей Горловской городской дорожной сети. Так что можно не сомневаться, что дороги Донбасса станут более безопасными в любое время года и в любое время суток.