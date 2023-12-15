Слухи ХМАО: коллекторы шантажируют чиновников

О пропавшем замгубернаторе, перепалке в думе и «слове пацана» для Петермана. Выпуск 1053

15 декабря 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова решила нарушить давнюю традицию и собрать журналистов не до Нового года, а уже после. Ее заместитель Александр Тиртока, совершенно пропавший с радаров, неожиданно засветился в Екатеринбурге. Депутат думы ХМАО Сергей Великий и глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко публично вошли в клинч, забыв про политес. А главе Сургута Андрею Филатов предстоит сложный разговор с бизнесменами. Об этом и многом другом в свежем выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор ХМАО перенесла итоговую пресс-конференцию Губернатор ХМАО Наталья Комарова решила отложить общение с прессой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В югорской столице поговаривают, что губернатор Наталья Комарова в этом году не будет проводить ежегодную итоговую встречу с журналистами. «Говорят, что после вояжа по 22 муниципалитетам в этом просто нет никакого смысла — все уже сказано на многочасовых встречах с жителями. Тур по городам и весям завершился в Москве, на брифинге, посвященном Дню Югры на выставке „Россия“, который и стал финальной точкой. По слухам, встреча с журналистами пройдет в первом квартале 2024 года», — сообщает инсайдер. Исчезнувшего вице-губернатора заметили в Екатеринбурге В кулуарах Дома правительства поговаривают, что редко мелькающий в повестке ответственный за СВО замгубернатора ХМАО Александр Тиртока якобы стал свадебным генералом. «Уже почти год, как Тиртока исчез с политических радаров. Это совпало с появлением слухов о том, что он манкирует своими обязанностями, а в зону СВО вместо него регулярно ездят губернатор Наталья Комарова и ее первый зам Алексей Шипилов. И вот недавно Тиртока мелькнул на награждении педагогов в киноконцертном комплексе „Космос“ в Екатеринбурге. После этого слухи о несоответствии поползли с новой силой, ведь Тиртока отвечает за взаимодействие с Минобороны», — отмечает слухмейкер. Мэр Нижневартовска вызвал на «дуэль» депутата из-за неудобного вопроса В депутатских курилках обсуждают перепалку между депутатом Сергеем Вликим и главой Нижневартовска Дмитрием Кощенко во время отчета перед окружным заксобранием. «Великий посоветовал мэру избавиться от запаха на въезде в город. Большинство парламентариев не догадались, про что идет разговор. Им показалось это рядовым пожеланием благоустроить муниципалитет. Но вот коренные нижневартовцы сразу поняли, что речь идет о стойком запахе фекалий, который годами стоит в районе памятника покорителям Самотлора, и объяснили шутку коллегам. После заседания покрасневший Кощенко решил, что разговор не закончен и предложил Великому выяснить отношения уже в приватной беседе», — смеются сплетники. …, но первопричиной стал обострившийся между ними конфликт В кулуарах югорской думы поговаривают, что депутат Великий не сдержался и предъявил претензии Кощенко после публикаций в подконтрольных нижневартовскому мэру СМИ. «Великий строит Центр боевых искусств, и не раз просил стройблок и вице-мэра Ситникова внести корректировки в проект — изначальную площадь объекта увеличили, стоимость работ значительно выросла, но при этом крайним остался подрядчик. Однако никаких корректировок до сих пор не появилось, а вот в местных СМИ, лояльных администрации, были опубликованы послания-намеки Великому. Подрядчику грозили расторжением контракта (и это при том, что в стройку уже вложены собственные средства) и даже уголовным делом. Естественно, после таких публикаций отношения испортились, и депутат не сдержался, хотя все парламентарии получили установки спикера думы Бориса Хохрякова не выносить сор из избы в преддверии выборов президента. Фактически, первым этот запрет нарушила администрация Нижневартовска», — сообщает инсайдер. Депутату Думы ХМАО поставили в упрек критику бизнеса Выступление депутата Думы ХМАО Владимира Зиновьева получило неоднозначные отзывы Фото: Александр Елизаров © URA.RU Поговаривают, что в бизнес-тусовке неоднозначно восприняли заявление депутата Думы ХМАО Владимира Зиновьева о необходимости сноса ларьков и торговых павильонов в Нижневартовске. Своим мнением он поделился во время заседания окружного парламента. «Зиновьев начал ратовать за внешний облик Нижневартовска, критикуя нестационарные торговые объекты. Но при этом он является региональным руководителем общественной организации „Опора России“, которая призвана поддерживать малый и средний бизнес. А депутат выступил с противоположным посылом», — обсуждают слухачи. Вице-мэра Нижневартовска отправляют в отставку В курилке на улице Таежной, где находится мэрия Нижневартовска, обсуждают строительство еще одного проблемного объекта — биатлонного центра со стрельбищем на базе «Радуга». Якобы местный стройблок под патронажем вице-мэра Виктора Ситникова сэкономил на объекте и оставил там старый асфальт. Деньги на него мэрия планирует изыскать когда-нибудь потом. «Ситников попал под раздачу и перед окружным депстроем — стрельбище умудрились возвести без разрешения стройнадзора, несмотря на то, что фактически он является объектом капитального строительства. А, значит, оно непременно должно быть. Однако по документам работы проходят как небольшая реконструкция. Теперь эта „реконструкция“ станет головной болью для властей, а шансы сохранить пост у Ситникова тают с каждым днем. Фактически от увольнения его спасает только дружба с мэром», — уверяет информатор. Главе Сургута предстоит тяжелый разговор с бизнесом и-за повышения налогов Поговаривают, что в ближайшее время главе Сургута Андрею Филатову предстоит тяжелый разговор с бизнес-сообществом. Поводом для него станет инициатива правительства ХМАО по повышению налога на имущество до 38%. «В среднем по Югре, его размер находится на отметке в 12%. Инициатива хоть и окружная, но коммерсанты хотят обсудить ее с мэрией. Если власти Сургута не будут готовы услышать предпринимателей, то бизнес может отказаться от социальных проектов и безвозмездной помощи, которая зачастую оказывается городу», — рассказывает собеседник. В Сургуте появились коллекторы для чиновников Сургутские «решалы» работают с чиновниками в интересах своих заказчиков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Поговаривают, что в Сургуте появились «решалы», которые помогают бизнесменам выбивать долги за неоплаченные контракты с чиновников и руководителей муниципальных учреждений. «Иногда, после выполнения дополнительных работ по контракту, деньги за них где-то зависают, и ждать их выплаты можно долго. Обращения в суд только увеличивает этот срок. Сейчас в городе появились „специалисты“, которые за определенный гонорар готовы уладить вопрос. Они умеют находить болевую точку. И после встречи с ними чиновники и бюджетники готовы на все, лишь бы уладить финансовый конфликт. Говорят, что одна из директоров школ после общения с таким коллектором, закрыла долг из своего кармана, лишь бы больше не общаться с ним», — рассказал слухач. Глава Сургутского района взял на работу силовика с сомнительным бэкграундом Поговаривают, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой принял на должность начальника управления общественной безопасности силовика с темным прошлым. Якобы к Денису Шутову в бытность его работы в полиции были вопросы со стороны следственного комитета. «Лет 5 назад в Сургуте был скандал, связанный с силовиками. Несколько сотрудников полиции подозревались в вымогательстве и воровстве. Якобы среди них был и Шутов. Ему даже пришлось на время уехать из Сургута в Ханты-Мансийск. Но затем все вопросы по нему снялись. Говорят, что у Шутова хорошие связи в высоких кабинетах силовых структур. Очевидно, поэтому Трубецкой его и взял на работу. Потому что претензий к работе мэрии со стороны полиции и СК хватает», — рассказал инсайдер. Власти Лянтора испортили партию соли на 1,5 миллиона рублей Ходят слухи, что власти Лянтора испортили несколько тонн соли, которая была приобретена для посыпания улиц зимой. Коммунальщики не учли особые условия хранения и выгрузили партию реагентов на уличную площадку. «В итоге, соль впитала влагу и превратилась в камень. Чиновники в шоке от произошедшего и мучительно думают, как списать 1,5 миллиона рублей, которые были потрачены на закупку», — смеются инсайдеры. В Нижневартовске директор культурного департамента с уголовным прошлым перессорила подчиненных… Курилка на Таежной полнится слухами о том, что новый директор депкультуры администрации Нижневартовска Елена Шипицина пришла со своим уставом в чужой монастырь. «В результате годами сложившиеся отношения Центра национальных культур и двух ДК дали трещину. ЦНК вообще запретили выходить на сцену в День Югры, хотя таскали артистов на репетиции по сорокаградусным морозам. Отменяются и концерты в микрорайонах, к которым привыкли вартовчане. Это вызывает волну хейта у подчиненных Шипициной, но она считает, что пребывание в кадровом резерве округа обеспечивает ей крепкие тылы», — утверждает инсайдер. …и конфликт двух дворцов искусств при ней перешел в горячую стадию Культурные инсайдеры из Нижневартовска поговаривают, что между руководством ДК «Октябрь» и Дворца искусств назревает громкий скандал. «В СМИ часто появляются публикации о проблемах в ДИ, и они часто высосаны из пальца. Говорят, что источник этих публикаций — руководитель ДК „Октябрь“ Оксана Гаврилова, которая нашла благодарных слушателей среди журналистов. Якобы Гаврилова пытается выслужиться перед новым начальством, да и сама не прочь возглавить конкурирующий дворец. Или воскресить проект слияния ДК и стать руководителем самого крупного учреждения в городе», — делятся мнением источники. Нижневартовские депутаты дали «слово пацана» Петерману В подконтрольных Александру Петерману медиа может выйти интервью с нижневартовскими депутатами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В курилке на Таежной шокированы поступком местных депутатов. «Поговаривают, что они дали интервью оппозиционному блогеру, близкому к авторитетному бизнесмену Александру Петерману. Поводом для участия в нем якобы стал сериал „Слово пацана“. Теперь весь политбомонд ожидает выхода интервью, а трио депутатов молится, чтобы их слова не переиначили», — смеются курильщики. Замглавы Октябрьского района открестился от сына, работающего в мэрии Говорят, что вице-мэр Октябрьского район Владимир Воробьев, отвечающий за социалку, пытается скрыть от прокуратуры информацию о том, что в администрации также работает его сын — Ян. Причем, он возглавляет отдел развития физической культуры и спорта и должен напрямую подчиняться Воробьеву-старшему. «Но в мэрии специально структуру и физкультурников теперь якобы курирует чиновник, отвечающий за безопасность Алексей Насибуллин. Но на самом деле все это сделано формально, чтобы Воробьевы не попали под конфликт интересов», — шепчутся инсайдеры. Югорчане заподозрили авиакомпанию в недомолвках Слухачи с рейса Екатеринбург-Белоярский, который на днях отложили более чем на трое суток, заподозрили свою авиакомпанию в недомолвках. Пассажиры предполагают, что реальные причины задержки их вылета от них могли утаить. «Нам говорили, что рейс перенесли из-за погоды. Мол, полоса в Белоярском оказалась не готова. Однако, по слухам, в это же время другие самолеты прилетали в город без проблем, хоть и с опозданием. Сложилось ощущение, что компания и аэропорт не поделили свои внутренние договоренности. А крайними в итоге оказались пассажиры», — размышляет инсайдер. Нефтесервисные компании в ХМАО стали бережнее относится к технике из-за санкций Говорят, нефтесервисные компании ХМАО, которые бурят и ремонтируют скважины на месторождениях, стали бережнее относится к оборудованию из-за санкций. «Сейчас сложно доставать запчасти к импортным буровым установкам: производители ушли из России из-за санкций и прекратили гарантийное обслуживание оборудования, поэтому руководство стало строже относится к технике безопасности. Раньше работали в любую погоду, сейчас при пониженных температурах останавливаем производство, потому что из-за поломки может произойти долгий простой», — сообщил агентству представитель нефтесервисной компании их ХМАО. В «Сургутнефтегазе» рабочих оставили без корпоратива Часть сотрудников «Сургутнефтегаза» лишились похода на корпоратив Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Ходят слухи, что руководство одного из нефтегазодобывающих управлений «Сургутнефтегаза» оставило рабочих без корпоративного празднования Нового года. «Профсоюз выделил деньги на цех для проведения корпоратива. Руководство сняло домик на базе отдыха, но рабочих не позвали — гулять будут только инженерно-технические работники», — поделился нефтяник. Такое решение вызвало негодование сотрудников цеха, поскольку они все состоят в профсоюзе и ежемесячно отчисляют взносы. Заказчики штрафуют нефтесервисные компании ХМАО за фотографии, опубликованные в интернете По слухам, крупные нефтяные компании выписывают штрафы подрядчикам, опираясь на информацию из социальных сетей. «В договоре с подрядчиком прописаны штрафы за нарушение правил охраны труда и промышленной безопасности. Службы ОТ и ПБ нефтяных компаний отслеживают фото, которые сотрудники нефтесервисов любят размещать в соцсетях, находят на них нарушения, а потом присылают претензии за нарушение требований безопасности», — сообщил агентству инсайдер из подрядной организации в ХМАО. Он поделился, что нефтяники часто узнают о нарушениях в тот момент, когда получают штраф. Нефтяники заставляют молчать рабочих о производственных травмах из-за страха Говорят, что руководители бригад нефтедобывающих компаний из ХМАО утаивают реальную статистику травм на производстве. «При трудоустройстве мастер сразу договаривается с работником, что в случае травмы на рабочем месте сообщаешь медикам бытовую причину, чтобы не лишили премии всю бригаду. Конечно, это касается небольших повреждений: если человек без сознания, то приходится сообщать о происшествии», — нашептал корреспонденту URA.RU инсайдер из нефтяной компании. По слухам, одному из нефтяников пришлось добираться с месторождения до больницы со сломанной ногой, чтобы травму не признали производственной. Югорские рыбаки заскучали из-за морозов Сплетники в рыболовных кругах ХМАО негодуют из-за сильных морозов в регионе. Любители ловли не осмеливаются отправиться на экстремальную рыбалку и ждут потепления. «Купили палатку, экипировку, хотели рвануть на рыбалку, но пока что скучаем дома в -40. С такими морозами только и остается идти за рыбой в ближайший магазин», — посетовали рыбаки. Руководство СурГУ навязывает студентам платные курсы Студентам Сургутского госуниверситета предлагают дополнительные курсы за деньги Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Поговаривают, что студентов СурГУ активно склоняют к покупке дополнительных программ обучения в вузе. Сургутский госуниверситет пытается получить федеральное финансирование и для этого должен продемонстрировать, что умеет самостоятельно зарабатывать деньги. «Студентам предлагают целый комплекс курсов — от развития креативного мышления до стратегического менеджмента и других дисциплин. Их стоимость составляет от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей», — рассказывает инсайдер. В Сургутском драмтеатре случился ажиотаж перед закрытием на ремонт Поговаривают, сургутяне бросились скупать билеты на предновогодние спектакли, пока городской драмтеатр не закрылся на ремонт. «С января театр закроют на ремонт, поэтому в кассе сейчас ажиотаж. Многие хотят успеть сходить с детьми на спектакли перед Новым годом», — рассказал слухач. Коммунальщики пугают нижневартовцев ночными визитами Поговаривают, что работники одной из крупных управляющих компаний Нижневартовска напугали своих клиентов. Якобы, сантехники ни с того ни с сего начали приходить к жильцам среди ночи. «На днях пришлось вызвать сантехников с нашей УК, чтобы разобраться с батареей в квартире — плохо работала почему-то. Как обычно, оставили заявку и стали спокойно ждать. Но каково было удивление, когда в двенадцатом часу ночи эти умельцы начали тарабанить в дверь. Говорят, мол, сантехников вызывали? Оказалось, что с морозами у них куча заявок. И чтобы побыстрее с ними разобраться, они не придумали ничего лучше, чем наведываться к клиентам среди ночи — авось, пустят. Соседи говорят, что случай далеко не единичный. Теперь шутят, мол, вот это да, вот это сервис», — делится слухач. Югорские риелторы устроили тотализатор на кредитных ставках Слухачи из сферы недвижимости докладывают, что югорские риелторы устроили тотализатор. Якобы, агенты пытаются угадать, как и когда будут поднимать кредитные ставки. «Поначалу решили просто с коллегой поиграть, а потом идея как-то в народ просочилась. Теперь то пытаются угадать на сколько ключевую поднимут, то какие банки потом первыми ставки повысят. Понятно, что все чисто символически, но сложилось ощущение, что в букмекерской конторе работают», — смеется слухмейкер. Нижневартовские школьники шокируют учителей пристрастием к «Слову пацана» В югорских школах стала модна одежда из сериала «Слово пацана» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ходят слухи, что школьники Нижневартовска стали устраивать в школах «распродажи» вещей в стиле сериала «Слово Пацана». «Тащат друг другу олимпийки, кожаные кепки и даже старые шапки молью поеденные. То выменивают на что-то, то прям продают за деньги. Некоторые даже стали на уроки приходить в таком виде, несмотря на стандартный дресс-код. Уже даже с некоторыми родителями по этому поводу говорили, но пока без толку. Где они только берут все это старье, непонятно. Дедовы антресоли разорили что ли», — недоумевает собеседник. Родители учеников из Нижневартовска пожаловались на поборы в школе Поговаривают, что в одной из школ Нижневартовска учителям угрожают увольнением, если родители школьников не сдадут определенную сумму на нужды класса. «В этом году с каждого ученика собирают по 4 тысячи рублей на ремонт кабинета и 2 тысячи на нужды класса. При этом никто не отчитывается, на что конкретно пойдут эти деньги. А учитель сказала нам по секрету, что им руководство пригрозило увольнением в случае, если нужная сумма не соберется. Раньше такого не было», — возмутилась родительница в одном из родительских чатов города. Магазинам ХМАО приходится избавляться от кучи куриной просрочки Слухачи из ритейл-тусовки докладывают, что местным магазинам пришлось избавляться от массы просроченной курицы. Якобы из-за высоких цен югорчане перестали ее покупать. «В магазины привозили партии (в основном охлажденное куриное филе), которые продавали по сумасшедшим почти 500 рублей за килограмм. Ее просто никто не брал. Около половины так и не разошлось, даже несмотря на скидки под конец срока. Похожая ситуация была по нескольким магазинам сети», — шепчет сотрудница одного из сетевых магазинов в Нижневартовске. На скандальный ночной клуб в Нижневартовске теперь пожаловались жители элитной многоэтажки После многочисленных жалоб жителей спального района Нижневартовска на драки и шум под окнами, руководство скандального ночного клуба «Метрополитан» перенесло вход в заведение на другую сторону здания. Теперь он расположен ближе к улице. Однако это послужило поводом для жалоб уже со стороны жителей элитной многоэтажки, стоящей рядом. «Сейчас вход в клуб перенесли ближе к нам, и это беспокоит некоторых жителей нашего дома, так как весь шум от пьяных разборок теперь будем слушать мы. Вход в подъезд дома также со стороны улицы. Конечно, никому не хочется подобного соседства, особенно пожилым людям и семьям с детьми. Кто вообще делает ночной клуб рядом с жилыми домами?» — вопрошает возмущенная жительница дома. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова решила нарушить давнюю традицию и собрать журналистов не до Нового года, а уже после. Ее заместитель Александр Тиртока, совершенно пропавший с радаров, неожиданно засветился в Екатеринбурге. Депутат думы ХМАО Сергей Великий и глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко публично вошли в клинч, забыв про политес. А главе Сургута Андрею Филатов предстоит сложный разговор с бизнесменами. Об этом и многом другом в свежем выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор ХМАО перенесла итоговую пресс-конференцию В югорской столице поговаривают, что губернатор Наталья Комарова в этом году не будет проводить ежегодную итоговую встречу с журналистами. «Говорят, что после вояжа по 22 муниципалитетам в этом просто нет никакого смысла — все уже сказано на многочасовых встречах с жителями. Тур по городам и весям завершился в Москве, на брифинге, посвященном Дню Югры на выставке „Россия“, который и стал финальной точкой. По слухам, встреча с журналистами пройдет в первом квартале 2024 года», — сообщает инсайдер. Исчезнувшего вице-губернатора заметили в Екатеринбурге В кулуарах Дома правительства поговаривают, что редко мелькающий в повестке ответственный за СВО замгубернатора ХМАО Александр Тиртока якобы стал свадебным генералом. «Уже почти год, как Тиртока исчез с политических радаров. Это совпало с появлением слухов о том, что он манкирует своими обязанностями, а в зону СВО вместо него регулярно ездят губернатор Наталья Комарова и ее первый зам Алексей Шипилов. И вот недавно Тиртока мелькнул на награждении педагогов в киноконцертном комплексе „Космос“ в Екатеринбурге. После этого слухи о несоответствии поползли с новой силой, ведь Тиртока отвечает за взаимодействие с Минобороны», — отмечает слухмейкер. Мэр Нижневартовска вызвал на «дуэль» депутата из-за неудобного вопроса В депутатских курилках обсуждают перепалку между депутатом Сергеем Вликим и главой Нижневартовска Дмитрием Кощенко во время отчета перед окружным заксобранием. «Великий посоветовал мэру избавиться от запаха на въезде в город. Большинство парламентариев не догадались, про что идет разговор. Им показалось это рядовым пожеланием благоустроить муниципалитет. Но вот коренные нижневартовцы сразу поняли, что речь идет о стойком запахе фекалий, который годами стоит в районе памятника покорителям Самотлора, и объяснили шутку коллегам. После заседания покрасневший Кощенко решил, что разговор не закончен и предложил Великому выяснить отношения уже в приватной беседе», — смеются сплетники. …, но первопричиной стал обострившийся между ними конфликт В кулуарах югорской думы поговаривают, что депутат Великий не сдержался и предъявил претензии Кощенко после публикаций в подконтрольных нижневартовскому мэру СМИ. «Великий строит Центр боевых искусств, и не раз просил стройблок и вице-мэра Ситникова внести корректировки в проект — изначальную площадь объекта увеличили, стоимость работ значительно выросла, но при этом крайним остался подрядчик. Однако никаких корректировок до сих пор не появилось, а вот в местных СМИ, лояльных администрации, были опубликованы послания-намеки Великому. Подрядчику грозили расторжением контракта (и это при том, что в стройку уже вложены собственные средства) и даже уголовным делом. Естественно, после таких публикаций отношения испортились, и депутат не сдержался, хотя все парламентарии получили установки спикера думы Бориса Хохрякова не выносить сор из избы в преддверии выборов президента. Фактически, первым этот запрет нарушила администрация Нижневартовска», — сообщает инсайдер. Депутату Думы ХМАО поставили в упрек критику бизнеса Поговаривают, что в бизнес-тусовке неоднозначно восприняли заявление депутата Думы ХМАО Владимира Зиновьева о необходимости сноса ларьков и торговых павильонов в Нижневартовске. Своим мнением он поделился во время заседания окружного парламента. «Зиновьев начал ратовать за внешний облик Нижневартовска, критикуя нестационарные торговые объекты. Но при этом он является региональным руководителем общественной организации „Опора России“, которая призвана поддерживать малый и средний бизнес. А депутат выступил с противоположным посылом», — обсуждают слухачи. Вице-мэра Нижневартовска отправляют в отставку В курилке на улице Таежной, где находится мэрия Нижневартовска, обсуждают строительство еще одного проблемного объекта — биатлонного центра со стрельбищем на базе «Радуга». Якобы местный стройблок под патронажем вице-мэра Виктора Ситникова сэкономил на объекте и оставил там старый асфальт. Деньги на него мэрия планирует изыскать когда-нибудь потом. «Ситников попал под раздачу и перед окружным депстроем — стрельбище умудрились возвести без разрешения стройнадзора, несмотря на то, что фактически он является объектом капитального строительства. А, значит, оно непременно должно быть. Однако по документам работы проходят как небольшая реконструкция. Теперь эта „реконструкция“ станет головной болью для властей, а шансы сохранить пост у Ситникова тают с каждым днем. Фактически от увольнения его спасает только дружба с мэром», — уверяет информатор. Главе Сургута предстоит тяжелый разговор с бизнесом и-за повышения налогов Поговаривают, что в ближайшее время главе Сургута Андрею Филатову предстоит тяжелый разговор с бизнес-сообществом. Поводом для него станет инициатива правительства ХМАО по повышению налога на имущество до 38%. «В среднем по Югре, его размер находится на отметке в 12%. Инициатива хоть и окружная, но коммерсанты хотят обсудить ее с мэрией. Если власти Сургута не будут готовы услышать предпринимателей, то бизнес может отказаться от социальных проектов и безвозмездной помощи, которая зачастую оказывается городу», — рассказывает собеседник. В Сургуте появились коллекторы для чиновников Поговаривают, что в Сургуте появились «решалы», которые помогают бизнесменам выбивать долги за неоплаченные контракты с чиновников и руководителей муниципальных учреждений. «Иногда, после выполнения дополнительных работ по контракту, деньги за них где-то зависают, и ждать их выплаты можно долго. Обращения в суд только увеличивает этот срок. Сейчас в городе появились „специалисты“, которые за определенный гонорар готовы уладить вопрос. Они умеют находить болевую точку. И после встречи с ними чиновники и бюджетники готовы на все, лишь бы уладить финансовый конфликт. Говорят, что одна из директоров школ после общения с таким коллектором, закрыла долг из своего кармана, лишь бы больше не общаться с ним», — рассказал слухач. Глава Сургутского района взял на работу силовика с сомнительным бэкграундом Поговаривают, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой принял на должность начальника управления общественной безопасности силовика с темным прошлым. Якобы к Денису Шутову в бытность его работы в полиции были вопросы со стороны следственного комитета. «Лет 5 назад в Сургуте был скандал, связанный с силовиками. Несколько сотрудников полиции подозревались в вымогательстве и воровстве. Якобы среди них был и Шутов. Ему даже пришлось на время уехать из Сургута в Ханты-Мансийск. Но затем все вопросы по нему снялись. Говорят, что у Шутова хорошие связи в высоких кабинетах силовых структур. Очевидно, поэтому Трубецкой его и взял на работу. Потому что претензий к работе мэрии со стороны полиции и СК хватает», — рассказал инсайдер. Власти Лянтора испортили партию соли на 1,5 миллиона рублей Ходят слухи, что власти Лянтора испортили несколько тонн соли, которая была приобретена для посыпания улиц зимой. Коммунальщики не учли особые условия хранения и выгрузили партию реагентов на уличную площадку. «В итоге, соль впитала влагу и превратилась в камень. Чиновники в шоке от произошедшего и мучительно думают, как списать 1,5 миллиона рублей, которые были потрачены на закупку», — смеются инсайдеры. В Нижневартовске директор культурного департамента с уголовным прошлым перессорила подчиненных… Курилка на Таежной полнится слухами о том, что новый директор депкультуры администрации Нижневартовска Елена Шипицина пришла со своим уставом в чужой монастырь. «В результате годами сложившиеся отношения Центра национальных культур и двух ДК дали трещину. ЦНК вообще запретили выходить на сцену в День Югры, хотя таскали артистов на репетиции по сорокаградусным морозам. Отменяются и концерты в микрорайонах, к которым привыкли вартовчане. Это вызывает волну хейта у подчиненных Шипициной, но она считает, что пребывание в кадровом резерве округа обеспечивает ей крепкие тылы», — утверждает инсайдер. …и конфликт двух дворцов искусств при ней перешел в горячую стадию Культурные инсайдеры из Нижневартовска поговаривают, что между руководством ДК «Октябрь» и Дворца искусств назревает громкий скандал. «В СМИ часто появляются публикации о проблемах в ДИ, и они часто высосаны из пальца. Говорят, что источник этих публикаций — руководитель ДК „Октябрь“ Оксана Гаврилова, которая нашла благодарных слушателей среди журналистов. Якобы Гаврилова пытается выслужиться перед новым начальством, да и сама не прочь возглавить конкурирующий дворец. Или воскресить проект слияния ДК и стать руководителем самого крупного учреждения в городе», — делятся мнением источники. Нижневартовские депутаты дали «слово пацана» Петерману В курилке на Таежной шокированы поступком местных депутатов. «Поговаривают, что они дали интервью оппозиционному блогеру, близкому к авторитетному бизнесмену Александру Петерману. Поводом для участия в нем якобы стал сериал „Слово пацана“. Теперь весь политбомонд ожидает выхода интервью, а трио депутатов молится, чтобы их слова не переиначили», — смеются курильщики. Замглавы Октябрьского района открестился от сына, работающего в мэрии Говорят, что вице-мэр Октябрьского район Владимир Воробьев, отвечающий за социалку, пытается скрыть от прокуратуры информацию о том, что в администрации также работает его сын — Ян. Причем, он возглавляет отдел развития физической культуры и спорта и должен напрямую подчиняться Воробьеву-старшему. «Но в мэрии специально структуру и физкультурников теперь якобы курирует чиновник, отвечающий за безопасность Алексей Насибуллин. Но на самом деле все это сделано формально, чтобы Воробьевы не попали под конфликт интересов», — шепчутся инсайдеры. Югорчане заподозрили авиакомпанию в недомолвках Слухачи с рейса Екатеринбург-Белоярский, который на днях отложили более чем на трое суток, заподозрили свою авиакомпанию в недомолвках. Пассажиры предполагают, что реальные причины задержки их вылета от них могли утаить. «Нам говорили, что рейс перенесли из-за погоды. Мол, полоса в Белоярском оказалась не готова. Однако, по слухам, в это же время другие самолеты прилетали в город без проблем, хоть и с опозданием. Сложилось ощущение, что компания и аэропорт не поделили свои внутренние договоренности. А крайними в итоге оказались пассажиры», — размышляет инсайдер. Нефтесервисные компании в ХМАО стали бережнее относится к технике из-за санкций Говорят, нефтесервисные компании ХМАО, которые бурят и ремонтируют скважины на месторождениях, стали бережнее относится к оборудованию из-за санкций. «Сейчас сложно доставать запчасти к импортным буровым установкам: производители ушли из России из-за санкций и прекратили гарантийное обслуживание оборудования, поэтому руководство стало строже относится к технике безопасности. Раньше работали в любую погоду, сейчас при пониженных температурах останавливаем производство, потому что из-за поломки может произойти долгий простой», — сообщил агентству представитель нефтесервисной компании их ХМАО. В «Сургутнефтегазе» рабочих оставили без корпоратива Ходят слухи, что руководство одного из нефтегазодобывающих управлений «Сургутнефтегаза» оставило рабочих без корпоративного празднования Нового года. «Профсоюз выделил деньги на цех для проведения корпоратива. Руководство сняло домик на базе отдыха, но рабочих не позвали — гулять будут только инженерно-технические работники», — поделился нефтяник. Такое решение вызвало негодование сотрудников цеха, поскольку они все состоят в профсоюзе и ежемесячно отчисляют взносы. Заказчики штрафуют нефтесервисные компании ХМАО за фотографии, опубликованные в интернете По слухам, крупные нефтяные компании выписывают штрафы подрядчикам, опираясь на информацию из социальных сетей. «В договоре с подрядчиком прописаны штрафы за нарушение правил охраны труда и промышленной безопасности. Службы ОТ и ПБ нефтяных компаний отслеживают фото, которые сотрудники нефтесервисов любят размещать в соцсетях, находят на них нарушения, а потом присылают претензии за нарушение требований безопасности», — сообщил агентству инсайдер из подрядной организации в ХМАО. Он поделился, что нефтяники часто узнают о нарушениях в тот момент, когда получают штраф. Нефтяники заставляют молчать рабочих о производственных травмах из-за страха Говорят, что руководители бригад нефтедобывающих компаний из ХМАО утаивают реальную статистику травм на производстве. «При трудоустройстве мастер сразу договаривается с работником, что в случае травмы на рабочем месте сообщаешь медикам бытовую причину, чтобы не лишили премии всю бригаду. Конечно, это касается небольших повреждений: если человек без сознания, то приходится сообщать о происшествии», — нашептал корреспонденту URA.RU инсайдер из нефтяной компании. По слухам, одному из нефтяников пришлось добираться с месторождения до больницы со сломанной ногой, чтобы травму не признали производственной. Югорские рыбаки заскучали из-за морозов Сплетники в рыболовных кругах ХМАО негодуют из-за сильных морозов в регионе. Любители ловли не осмеливаются отправиться на экстремальную рыбалку и ждут потепления. «Купили палатку, экипировку, хотели рвануть на рыбалку, но пока что скучаем дома в -40. С такими морозами только и остается идти за рыбой в ближайший магазин», — посетовали рыбаки. Руководство СурГУ навязывает студентам платные курсы Поговаривают, что студентов СурГУ активно склоняют к покупке дополнительных программ обучения в вузе. Сургутский госуниверситет пытается получить федеральное финансирование и для этого должен продемонстрировать, что умеет самостоятельно зарабатывать деньги. «Студентам предлагают целый комплекс курсов — от развития креативного мышления до стратегического менеджмента и других дисциплин. Их стоимость составляет от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей», — рассказывает инсайдер. В Сургутском драмтеатре случился ажиотаж перед закрытием на ремонт Поговаривают, сургутяне бросились скупать билеты на предновогодние спектакли, пока городской драмтеатр не закрылся на ремонт. «С января театр закроют на ремонт, поэтому в кассе сейчас ажиотаж. Многие хотят успеть сходить с детьми на спектакли перед Новым годом», — рассказал слухач. Коммунальщики пугают нижневартовцев ночными визитами Поговаривают, что работники одной из крупных управляющих компаний Нижневартовска напугали своих клиентов. Якобы, сантехники ни с того ни с сего начали приходить к жильцам среди ночи. «На днях пришлось вызвать сантехников с нашей УК, чтобы разобраться с батареей в квартире — плохо работала почему-то. Как обычно, оставили заявку и стали спокойно ждать. Но каково было удивление, когда в двенадцатом часу ночи эти умельцы начали тарабанить в дверь. Говорят, мол, сантехников вызывали? Оказалось, что с морозами у них куча заявок. И чтобы побыстрее с ними разобраться, они не придумали ничего лучше, чем наведываться к клиентам среди ночи — авось, пустят. Соседи говорят, что случай далеко не единичный. Теперь шутят, мол, вот это да, вот это сервис», — делится слухач. Югорские риелторы устроили тотализатор на кредитных ставках Слухачи из сферы недвижимости докладывают, что югорские риелторы устроили тотализатор. Якобы, агенты пытаются угадать, как и когда будут поднимать кредитные ставки. «Поначалу решили просто с коллегой поиграть, а потом идея как-то в народ просочилась. Теперь то пытаются угадать на сколько ключевую поднимут, то какие банки потом первыми ставки повысят. Понятно, что все чисто символически, но сложилось ощущение, что в букмекерской конторе работают», — смеется слухмейкер. Нижневартовские школьники шокируют учителей пристрастием к «Слову пацана» Ходят слухи, что школьники Нижневартовска стали устраивать в школах «распродажи» вещей в стиле сериала «Слово Пацана». «Тащат друг другу олимпийки, кожаные кепки и даже старые шапки молью поеденные. То выменивают на что-то, то прям продают за деньги. Некоторые даже стали на уроки приходить в таком виде, несмотря на стандартный дресс-код. Уже даже с некоторыми родителями по этому поводу говорили, но пока без толку. Где они только берут все это старье, непонятно. Дедовы антресоли разорили что ли», — недоумевает собеседник. Родители учеников из Нижневартовска пожаловались на поборы в школе Поговаривают, что в одной из школ Нижневартовска учителям угрожают увольнением, если родители школьников не сдадут определенную сумму на нужды класса. «В этом году с каждого ученика собирают по 4 тысячи рублей на ремонт кабинета и 2 тысячи на нужды класса. При этом никто не отчитывается, на что конкретно пойдут эти деньги. А учитель сказала нам по секрету, что им руководство пригрозило увольнением в случае, если нужная сумма не соберется. Раньше такого не было», — возмутилась родительница в одном из родительских чатов города. Магазинам ХМАО приходится избавляться от кучи куриной просрочки Слухачи из ритейл-тусовки докладывают, что местным магазинам пришлось избавляться от массы просроченной курицы. Якобы из-за высоких цен югорчане перестали ее покупать. «В магазины привозили партии (в основном охлажденное куриное филе), которые продавали по сумасшедшим почти 500 рублей за килограмм. Ее просто никто не брал. Около половины так и не разошлось, даже несмотря на скидки под конец срока. Похожая ситуация была по нескольким магазинам сети», — шепчет сотрудница одного из сетевых магазинов в Нижневартовске. На скандальный ночной клуб в Нижневартовске теперь пожаловались жители элитной многоэтажки После многочисленных жалоб жителей спального района Нижневартовска на драки и шум под окнами, руководство скандального ночного клуба «Метрополитан» перенесло вход в заведение на другую сторону здания. Теперь он расположен ближе к улице. Однако это послужило поводом для жалоб уже со стороны жителей элитной многоэтажки, стоящей рядом. «Сейчас вход в клуб перенесли ближе к нам, и это беспокоит некоторых жителей нашего дома, так как весь шум от пьяных разборок теперь будем слушать мы. Вход в подъезд дома также со стороны улицы. Конечно, никому не хочется подобного соседства, особенно пожилым людям и семьям с детьми. Кто вообще делает ночной клуб рядом с жилыми домами?» — вопрошает возмущенная жительница дома. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.