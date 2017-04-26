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Главные новости Тюменской области
17:29  26 апреля 2017 9

Владельцы коммерческой недвижимости в Тюмени массово продают дома и выводят кэш в офшоры. Кризис тут ни при чем

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., евро, деньги
В Тюмени на продажу выставлены десятки крупных торговых центровФото: Pixabay

В Тюмени на продажу выставлены десятки крупных торговых и деловых центров. Такое количество недвижимости на рынке бизнесмены объясняют желанием пересидеть кризис и вывести кэш в офшоры. Другие специалисты утверждают, что кризис тут ни при чем.

В объявлениях о продаже, размещенные на сайте риелторских агентств, замелькали названия крупных тюменских торговых объектов. Так, на продажу пошли Бизнес-центр «Нобель» (400 млн), офисное здание на Одесской, 27 (190 млн), 2 этаж Горького, 76 (эксРегпалата) (178 млн), офисный центр Геологоразведчиков 6в (86 млн).

Бизнес центр «Нобель-парк»
ФОТО: nobel-tmn.ru

Одним из самых крупных объектов в списке является «Нобель-Парк», который продается за 985 млн руб. Однако руководство отказалось комментировать продажу.

Представитель бизнес-сообщества Тюмени на условиях анонимности рассказал «URA.RU», что ситуация с продажей вызвана желанием крупного бизнеса избавиться от убыточной недвижимости и вывести деньги в офшоры.

«Бизнес сейчас идет не очень. И многие мои коллеги хотят пересидеть это время, — пояснил собеседник. — Почти в два раза увеличилось количество расчетных счетов в офшорных зонах. Конечно, продать недвижимость и увести деньги — это самый нормальный способ».

Крупный сельхозрынок «Михайловский». По слухам, тоже выставлен на продажу
ФОТО: rynok72.ru/

Собеседник также рассказал о продаже крупнейшего сельхозрынка Тюмени «Михайловский», принадлежавшего бизнесмену и экс-депутату Владимиру Михайлову, скончавшемуся в прошлом году. По словам источника, наследники бизнесмена решили продать рынок, чтобы разделить полученные финансы.

Однако не все специалисты столь пессимистичны. Генеральный директор группы компаний «Денова» пояснила, что кризис ни при чем. Это нормальное движение бизнеса.

«Объекты для этого и строятся, чтобы их продавали. Их время пришло, у владельцев жизненный планы поменялись. Никакого веяния кризиса в этом нет. Кто-то, может, вдохнет новую жизнь в эти объекты», — объяснила массовые продажи недвижимости Наталья Девяткова.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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