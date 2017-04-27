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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
15:12  27 апреля 2017 3

Бюджет растет, доходы падают. Дубровский рассказал о жизни на Южном Урале

Рабочий визит губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Касли. Касли, дубровский борис, зубр
"Забытые" отрасли растут на фоне падения металлургииФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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В Челябинской области прекратилось падение промышленного производства и выросла прибыль предприятий, сообщил в четверг, 27 апреля, на пресс-конференции глава региона Борис Дубровский. Снижение объемов жилищного строительства продолжается.

По итогам первого квартала индекс промпроизводства замер на прошлогоднем уровне 100,1%. На фоне некоторого падения металлургии (99,2%) по отношению к уровню 2016 года начали расти почти забытые экономистами отрасли. Производство одежды увеличилось на 25%, деревообработка — на 23%, производство изделий из кожи — на 15%, лекарств — на 12%, электрооборудования — на 15%, электронных и оптических изделий — на 37%. Впрочем, признал Дубровский, здесь работает эффект «низкой базы» — изначально небольших объемов производства.

Продолжают расти добывающая индустрия (8,5%) и пищевая промышленность (2%). Объемы поставок челябинских товаров за рубеж в январе—феврале 2017 года увеличились на 25% — до 550 млн долларов. Прибыль крупных и средних компаний Южного Урала в результате увеличилась на 74%, а доходы консолидированного бюджета региона — на треть.

На благосостоянии южноуральцев это, впрочем, не сказалось. Средняя зарплата не дотянула до 30 тыс. рублей, а реальные доходы даже уменьшились — на 2 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

«Восемь кварталов падали и остановились. О переломе говорить рано, но „мостик“, от которого надо оттолкнуться, все-таки есть», — тем не менее констатировал губернатор

Алексей Шумов
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