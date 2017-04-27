Центр Екатеринбурга превратят в фан-зону ради финала Кубка России по футболу

18:02 27 апреля 2017 0

На улице Вайнера можно будет посмотреть прямую трансляцию матча «Урала» и «Локомотива» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во вторник, 2 мая, на время финального матча Кубка России по футболу пешеходная часть улицы Вайнера у «Гринвича» в Екатеринбурге превратится в фан-зону. В этот вечер для любителей футбола там будет организована прямая трансляция матча «Урала» с «Локомотивом».

Начало игры запланировано на 20:30 по екатеринбургскому времени, однако площадка начнет работать с 19:00. Всех гостей будут ждать выступления музыкальных групп «Мы вместе» (экс-группа «N.E.V.A.») и «MAMA SIBERIAN STREET BAND», а также конкурсы с призами от уральского футбольного клуба и его партнеров.

Предстоящий матч — историческое событие, поскольку наша команда впервые в истории будет играть в финале первенства России. Главный тренер «Урала» Александр Тарханов, к слову, намерен привезти из Сочи главную награду. «Мы вышли в финал и теперь планируем его выиграть», — говорил он ранее.