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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
18:02  27 апреля 2017 0

Центр Екатеринбурга превратят в фан-зону ради финала Кубка России по футболу

Чемпионат России по футболу. Сезон 2015/2016. ФК Урал - ФК Кубань. Екатеринбург, футбольные болельщики, фк урал
На улице Вайнера можно будет посмотреть прямую трансляцию матча «Урала» и «Локомотива»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во вторник, 2 мая, на время финального матча Кубка России по футболу пешеходная часть улицы Вайнера у «Гринвича» в Екатеринбурге превратится в фан-зону. В этот вечер для любителей футбола там будет организована прямая трансляция матча «Урала» с «Локомотивом».

Начало игры запланировано на 20:30 по екатеринбургскому времени, однако площадка начнет работать с 19:00. Всех гостей будут ждать выступления музыкальных групп «Мы вместе» (экс-группа «N.E.V.A.») и «MAMA SIBERIAN STREET BAND», а также конкурсы с призами от уральского футбольного клуба и его партнеров.

Предстоящий матч — историческое событие, поскольку наша команда впервые в истории будет играть в финале первенства России. Главный тренер «Урала» Александр Тарханов, к слову, намерен привезти из Сочи главную награду. «Мы вышли в финал и теперь планируем его выиграть», — говорил он ранее.

Сергей Демин
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