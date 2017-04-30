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Главные новости Челябинской области
12:04  30 апреля 2017 0

Челябинский школьник стал миллионером благодаря лотерее

Предварительное голосование ЕР на Мамина-Сибиряка, 16. Екатеринбург, лотерея, лохотрон, розыгрыш призов
Подросток выиграл в лотерею 1,5 миллиона рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Южноуральский школьник выиграл 1,5 миллиона рублей в лотерею. Эти деньги семья решила вложить в собственный бизнес.

Лотерейные билеты сыну и дочери подарила их мама, посчитав, что таким образом дети смогут испытать свою удачу, сообщил телеканалу «Первый областной» отец подростки. По его словам, сын Андрей сразу почувствовал, что ему улыбнется удача, однако не ожидал, что сумма выигрыша будет такой большой.

Родители выигрышу ребенка тоже поверили не сразу. приняв его слова за шутку. «У жены в тот день на работе была ревизия, а я умудрился помять бампер автомобиля. Нам обоим было не до шуток, а мы были уверены, что сын таким образом решил над нами подшутить», — признался отец юного миллионера.

Семья собирается вложить деньги в собственный бизнес, о котором давно мечтала.

Нина Калинина
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