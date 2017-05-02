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02 мая 2017
01 мая 2017
07:56  02 мая 2017 0

С фальшивками покончено? Центробанк усилил контроль оборудования, определяющего подлинность купюр

Клипарт , купюры, рубли
В России с каждым годом все тщательнее проверяют подлинность купюрФото: Алексей Гущин © URA.RU

Банк России усилил проверки счетно-сортировальных машин (ССМ) — оборудования для установления подлинности купюр. Центробанк собирается улучшить качества банкнот, находящихся в обращении.

Более тщательные проверки ССМ ведутся с этого года. Банкноты, выдаваемые кредитными организациями клиентам, должны быть обработаны с проверкой не менее четырех машиночитаемых защитных признаков, пишет «Коммерсант».

По данным издания, всего в 2014—2017 годах проведены проверки около 20 тыс. ССМ. В начале 2014 года около 50% проверенных ССМ не отвечали требованиям ЦБ, в 2015 году — около 30%, сейчас — 10%.

Поскольку штрафы за несоответствие ССМ требованиям не предусмотрены, добиться сокращения нарушений можно только частотой проверок, отметили в ЦБ, добавив, что замена нескольких машинок для банка — вещь малоприятная, хотя и подъемная: стоимость одной ССМ составляет около 150 тыс. рублей.

Марина Мотылева
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