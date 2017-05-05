21:44 05 мая 2017 0

Министр торопился в Финляндию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эстонские силовики заявили, что правительственный борт из администрации президента Ил-96 3 мая нарушил воздушное пространство страны недалеко острова Вайндло.

В СМИ распространилась версия, что на борту мог находиться глава российского МИДа Сергей Лавров, который летел в Финляндию, передает телеканала «Звезда».

Эстонская сторона утверждает, что самолет летел с выключенными передатчиками, а экипаж не реагировал на запросы диспетчеров. Посольство России уже проинформировали об инциденте.