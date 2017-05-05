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05 мая 2017
21:44  05 мая 2017 0

Самолет с Лавровым нарушил воздушное пространство Эстонии. ФОТО

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Министр торопился в ФинляндиюФото: Владимир Андреев © URA.RU

Эстонские силовики заявили, что правительственный борт из администрации президента Ил-96 3 мая нарушил воздушное пространство страны недалеко острова Вайндло.

В СМИ распространилась версия, что на борту мог находиться глава российского МИДа Сергей Лавров, который летел в Финляндию, передает телеканала «Звезда».

Эстонская сторона утверждает, что самолет летел с выключенными передатчиками, а экипаж не реагировал на запросы диспетчеров. Посольство России уже проинформировали об инциденте.

Лев Истомин
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