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07 мая 2017
06 мая 2017
18:06  07 мая 2017 0

Белорусские инъекции с осколками стекла изъяли из обращения

Прививки от гриппа Курган, укол, шприц, прививка от гриппа
Опасные инъекции успели вовремя заметитьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Белорусские лекарства с осколками стекла изъяли из обращения, сообщает «Русская планета». В пресс-службе Минздрава России уверили, что россияне не успели сделать себе опасные инъекции.

Препараты, в которых содержатся кусочки стекла и другие механические частицы, были обнаружены во время проверок в Калининграде, Мордовии и Вологодской области. Все подозрительные лекарства оказались изготовлены белорусскими производителями: ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» и РУП «Белмедпрепараты».

Препараты были забракованы и срочно изъяты из обращения. «Какой-либо информации о введении данных препаратов и возникших в связи с этим осложнениях у пациентов в министерство не поступало», — цитирует агентство сообщение Минздрава.

Евгений Лазарев
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