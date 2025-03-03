В Турции ждут Владимира Путина

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Эрдоган называет Путина своим другом
Эрдоган называет Путина своим другом Фото:

Власти Турции ожидают визита президента России Владимира Путина. Однако конкретных сроков, когда может состояться поездка, еще нет, сообщил высокопоставленный источник в дипломатических кругах.

«Мы на высшем уровне … ждем Владимира Путина», — передает РИА Новости слова своего источника. Ранее о желании организовать приезд Путина в Анкару заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Свою просьбу он просил передать российскому президенту спикера Совфеда Валентину Матвиенко. Она побывала в Турции с рабочим визитом на прошлой неделе. 

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Власти Турции ожидают визита президента России Владимира Путина. Однако конкретных сроков, когда может состояться поездка, еще нет, сообщил высокопоставленный источник в дипломатических кругах. «Мы на высшем уровне … ждем Владимира Путина», — передает РИА Новости слова своего источника. Ранее о желании организовать приезд Путина в Анкару заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Свою просьбу он просил передать российскому президенту спикера Совфеда Валентину Матвиенко. Она побывала в Турции с рабочим визитом на прошлой неделе. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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