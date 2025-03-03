В Турции ждут Владимира Путина

Власти Турции ожидают визита президента России Владимира Путина. Однако конкретных сроков, когда может состояться поездка, еще нет, сообщил высокопоставленный источник в дипломатических кругах.
«Мы на высшем уровне … ждем Владимира Путина», — передает РИА Новости слова своего источника. Ранее о желании организовать приезд Путина в Анкару заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Свою просьбу он просил передать российскому президенту спикера Совфеда Валентину Матвиенко. Она побывала в Турции с рабочим визитом на прошлой неделе.
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