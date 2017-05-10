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10 мая 2017
21:46  10 мая 2017 0

Путин забросил шесть шайб в ворота чемпионов, играя в команде Буре и Фетисова

Открытая тренировка ХК Югра в новом составе + изменения на арене, шайба, хоккей
Владимир Путин забил шесть шайб в ворота соперниковФото: Евгений Листюк © URA.RU

В рамках шестого Всероссийского фестиваля среди любительских команд глава государства Владимир Путин забросил шесть шайб в ворота соперника. В итоге его команда «Легенды хоккея» добилась победы со счетом 17:6 над «Сборной Ночной лиги».

Путин играет со сборной лиги в составе команды «Легенды хоккея», в которой также выступает Павел Буре и Вячеслав Фетисов. По данным сайта Ночной хоккейной лиги, на воротах команды главы государства стояли губернатор Тульской области Алексей Дюмин и известный хоккеист Владимир Мышкин, добавляет «Федеральное агентство новостей». Глава Минобороны Сергей Шойгу также играл в команде президента.

В первом периоде Владимир Путин забросил шайбу и отдал три голевые передачи. После второго периода, в котором президент отличился дважды и отдал голевую передачу, счет в матче 13:3, сообщает телеканал 360.

Российский президент выступает в майке под номером 11. Перед гала-матчем певица Юлия Самойлова исполнила для игроков и зрителей гимн России.

Задача Ночной лиги, как напоминает «Национальная служба новостей», привлечение взрослых мужчин к спорту, чтобы ближе к ночи они выбрали хоккей, а не телевизор.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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