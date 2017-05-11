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11 мая 2017
10 мая 2017
02:14  11 мая 2017 0

Украинских интернет-пользователей возмутила куртка начальника полиции Днепра с надписью «СССР»

Новый глава полиции Днепра надел "неправильную" курткуФото: Facebook/Роман Сініцин

Фотография нового начальника полиции Днепра (бывшего Днепропетровска) Виталия Глуховери вызвала бурную реакцию украинских пользователи соцсетей. Возмутила патриотов надпись «СССР» на куртке Глуховери.

Снимок Глуховери выложил в Facebook один из волонтеров. Тут же появились негодующие комментарии. За полицейского вынужден был вступиться советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Этой фотографии больше десяти лет. Если хорошо порыться, может, и у меня такая футболка есть. Если мы будем судить о назначениях людей по футболкам десятилетней давности, то, извините, мы сильную благополучную страну не построим», — приводит слова Геращенко «Газета.ру».

Виталий Глуховеря был назначен на пост главы полиции Днепра 10 мая после увольнения предыдущего руководителя.

Наталья Володина
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