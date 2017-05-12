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12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:47  12 мая 2017 0

Центральный стадион в Екатеринбурге уже год строят с нарушениями. Опять ответит заказчик

Экскурсия футболистов клуба
Стройка вроде бы подходит к концу, но нарушения, выявленные еще год назад, не исправляютсяФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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ФГУП «Спортинжиниринг» опять привлечено к административной ответственности за нарушения при реконструкции Центрального стадиона в Екатеринбурге. Уральское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору заявляет о проблемах на объекте не в первый раз.

По закону за реконструкцию Центрального стадиона отвечает именно ФГУП, и претензии Ростехнадзора направлены именно к нему. А «Синара Девелопмент», которая и ведет все работы на объекте — генеральный подрядчик.

Ростехнадзор подал заявление о привлечении ФГУП «Спортинжиниринг» в марте этого года, решение о привлечении к административной ответственности появилось в начале мая, однако полный текст решения суда пока не готов. Известно только, что по делу в качестве третьего лица проходило Главное управление Министерства внутренних дел России по Свердловской области — оно в феврале установило факт множественных нарушений на объекте, который сейчас находится под их охраной.

Реконструкция Центрального стадиона идет почти два года, общая стоимость работ — 12,5 млрд рублей, предполагается, что на матчах ЧМ-2018 на «Екатеринбург-Арене» окажется 35 тысяч зрителей. Иск от Ростехнадзора уже пятый с мая 2016 года и третий за последние полгода факт привлечения ФГУП «Спортинжиниринг» к административной ответственности за нарушения, выявленные контролирующим ведомством во время реконструкции Центрального стадиона.

Статья по теме
За ошибки «Синары» заплатит Екатеринбург

Претензии контролирующих органов всегда примерно одни и те же: работы ведутся с нарушением утверждённой документации, проект изменен, а мероприятия и решения по охране реконструируемого объекта не соответствуют проектной документации, прошедшей Государственную экспертизу.

Предписание исправить эти и другие недостатки было выдано еще в 2016 году, однако работы на объекте продолжаются с нарушениями. Например, выполняемые по утвержденной рабочей документации металлические конструкции навеса стадиона (внутреннее кольцо) не соответствуют проектной документации. Но самое большое беспокойство у жителей города вызывает безопасность объекта — например, камеры наружного наблюдения не отслеживают маршруты движения транспорта по площадке и не «видят» склады стройматериалов. Кроме того, на самой стройплощадке, по сути, может ходить кто угодно и когда угодно.

В сентябре Ростехнадзор замечал, что в опоры стадиона могут быть заложены взрывчатые вещества, взрывные устройства, взрывоопасные предметы, химические, биологические или радиационно опасные материалы. Позже материалы последнего типа на стройке обнаружила проверка Роспотребнадзора.

В пресс-службе ФГУП «Спортинжиниринг» «URA.RU» поясняли, что выявляемые Ростехнадзором нарушения относятся не к вопросам безопасности сооружения, а к сфере организации строительного процесса. «Все отмеченные Ростехнадзором нарушения устраняются подрядчиком строительства (компания „Синара-Девелопмент“) и его субподрядными организациями», — отмечали в ФГУП. Получить оперативные комментарии организации по последнему иску не удалось.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
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