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13 мая 2017
12 мая 2017
Главные новости Свердловской области
19:20  13 мая 2017 0

В Асбесте рухнувший тополь раздавил авто. Винят управляющую компанию. ВИДЕО

Танковое училище. Челябинск., последствия, ураган, дерево
Тополь рухнул от старостиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Асбесте рухнувший тополь раздавил автомобиль. Владелец и жильцы дома винят управляющую компанию.

Жертвой старого и гнилого дерева стал автомобиль ВАЗ-2112, припаркованный во дворе дома № 11 на улице Московская.

«Сегодня из-за не самого сильного ветра и разгильдяйства УК „Коммунальник“ во дворе дома по Московской, 11 упал очень высокий, но не менее гнилой тополь, — сообщили „URA.RU“ жители дома. — В результате падения по счастливой случайности никто из людей не пострадал, учитывая, что тополь ветками при падении дотянулся аж до детской площадки».

Асбестовцы добавили, что много лет подряд просили управляющую компанию спилить опасное дерево, кое-кто из просителей так и не дожил до этого момента. Не дожил и сам тополь — он предпочел упасть самостоятельно.

«Инцидент действительно имел место быть, на место происшествия выезжал наряд полиции территориального отдела ОВД, — сказал „URA.RU“ официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — Местная жительница обратилась с просьбой проверить действия управляющей компании. Ее заявление зарегистрировано, проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение».

Евгений Лазарев
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