11:06 16 мая 2017 0

Певец должен выступить в суде в качестве потерпевшего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сысертском районном суде после длительного перерыва возобновился судебный процесс по делу о хищении земель уральского барда, руководителя екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова. Об этом «URA.RU» сообщили в аппарате суда. Судебные заседания назначены на 16, 17 и 18 мая, дело ведет судья Ирина Шадрина.

Сейчас суд анализирует многочисленные материалы дела, после чего приступит к допросу свидетелей. Ожидается, что в суде выступит и сам потерпевший — Александр Новиков вместе со своим компаньоном, экс-замминистра свердловского правительства Михаилом Шилимановым. Когда именно их вызовут в суд на допрос, станет ясно сегодня вечером.

Длительный перерыв в судебных заседаниях, напомним, был связан с болезнью главного подозреваемого Ивана Обухова.

Обвиняемыми по делу о хищении земель барда Новиков проходят бывшая помощница Александра Новикова и его компаньона Михаила Шилиманова, экс-директор ООО «Святояр» Лариса Ассонова, а также руководитель овощебазы №4, экс-координатор отделения ЛДПР в Екатеринбурге Иван Обухов и их сообщник Виктор Новиков (однофамилец певца).

Все они обвиняются в хищении 400 Га земли в Сысертском районе Свердловской области. По оценке, имеющейся в материалах дела, стоимость украденных земель составляет более 88 миллионов рублей (сам Новиков называл цифру в 300 миллионов).