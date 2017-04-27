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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
18:38  27 апреля 2017 0

Неизвестные подожгли земли барда Новикова. ФОТО, ВИДЕО

Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск
Сухая трава горела на площади несколько квадратных километровФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело барда Новикова
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Крупный пожар на полях вдоль трассы под Екатеринбургом в районе поселка Большое Седельниково, случившийся в минувшие выходные, произошел, как выяснилось, на землях барда, худрука Екатеринбургского театра эстрады Александра Новикова. Об этом «URA.RU» сообщили экологи.

«Мы проводили проверку, не задел ли этот пожар лесной фонд, — рассказал агентству советник председателя президиума Свердловского областного отделения „Всероссийского общества охраны природы“ Павел Партин, — На место выезжало МЧС, и, к счастью, пожар на деревья не перешел, его вовремя ликвидировали, крупного лесного пожара удалось избежать».

Одновременно выяснилось, земля вдоль дороги, соединяющей Челябинский и Полевской тракты, принадлежит ООО «Светояр» — это подтверждается кадастровой картой. Основным владельцем этой компании является Александр Новиков. Это как раз тот земельный участок, за махинации с которым судят экс-руководителя 4-й овощебазы Ивана Обухова и бывшего гендиректора «Светояра» Ларису Ассонову (суд над ними начался сегодня в Сысертском районном суде).

По некоторым данным, пожар на землях шансонье произошел в результате поджога сухой травы. Получить его комментарий к моменту публикации не удалось: ни его адвокат Николай Изюров, ни сам Новиков, ни его помощник не берут трубки. Огонь на полях возле Седельниково был настолько сильный, что попал в новости.

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Бард Новиков проиграл суд по банкротству. На нем висит миллионный долг

Напомним, бывшая помощница Александра Новикова и его компаньона Михаила Шилиманова Лариса Ассонова, а также руководитель овощебазы №4, экс-координатор отделения ЛДПР в Екатеринбурге Иван Обухов и их сообщник Виктор Новиков (однофамилец певца) обвиняются в хищении 400 Га земли в Сысертском районе Свердловской области. По оценке, имеющейся в материалах дела, стоимость украденных земель составляет более 88 миллионов рублей (сам Новиков называл цифру в 300 миллионов).

В то же время Александр Новиков проиграл суд по банкротству «Светояра»: управляющая компания «Уктус», принадлежащая Ивану Обухову (которая была конечным получателем земель Новикова по схеме Ассоновой-Обухова), заявила о том, что после признания арбитражами несостоятельности сделки по продаже земли компания Новикова не вернула «Уктусу» 12 млн рублей, которые были выплачены за участок. Таким образом в отношении новиковской компании «Светояр» инициирована процедура банкротства.

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Координаты локализации пожара — 56.675474 60.703962 Схема: URA.RU

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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