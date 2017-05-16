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16 мая 2017
19:38  16 мая 2017 0

Mail.ru отметила дикий рост трафика после новостей о санкциях

клипарт Копьютеры и соц сети, интернет, отсутствие связи, сеть, браузер, сбой
Посещение российских соц. сетей запрещено закономФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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Компания Mail.ru Group сообщает о «драматическом росте трафика» на Украине после запрета в стране популярных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и почты Mail.ru. Пресс-служба «Мэйла» назвала санкции «политически мотивированным» решением.

По статистике Mail.ru Group, на Украине «Одноклассники» и «ВКонтакте» являются самыми популярными социальными сетями. В компании отметили, что социальными сетями пользуются 25 млн человек и запрет в первую очередь ударит по украинцам, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что президент Порошенко заблокировал популярные российские сайты для посещения на Украине.

Семен Гринберг
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