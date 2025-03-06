В Приморье задержали иностранный танкер Sagar Violet

Иностранный танкер Sagar Violet, плавающий под флагом Палау, был задержан в порту Находка в Приморском крае. Причиной задержания послужили долги по зарплате российским морякам за три месяца и нарушения в снабжении продовольствием. Об этом рассказал председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
«Проверка на судне подтвердила, что [российские] моряки уже три месяца не получали зарплату, также есть проблемы с продовольствием. Судно задержано на рейде порта Находка», — сказал Суханов в беседе с РИА Новости. Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по жалобам моряков танкера на невыплату зарплаты и нехватку продуктов.
По словам Суханова, общая сумма задолженности по зарплате перед экипажем превышает 200 тысяч долларов. Представитель профсоюза отметил, что танкер будет удерживаться в порту до полного погашения долгов и устранения всех нарушений, связанных с условиями труда и проживания моряков.
Нефтяной танкер Sagar Violet, зарегистрированный под флагом Палау, принадлежит кипрской компании Lagosmarine Ltd. Танкер прибыл в Находку из Индии.
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