«Леденящие душу»: в Европе пришли в ужас от слов Вэнса о расплате

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс, за несколько минут до выступления президента Дональда Трампа перед конгрессом сделал «леденящее душу» заявление в разговоре со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Эксперт по чтению по губам Джереми Фример уверен, что Вэнс говорил о «полной расплате», однако не уточнил, к кому именно.
«Да, это так. Полная расплата, и она давно назрела», — сказал Вэнс, по версии Фримера, в разговоре с американским спикером. Об этом пишет британская газета Daily Express. Джереми Фример утверждает, что «леденящие душу» слова Вэнса были зафиксированы за несколько минут до начала выступления Трампа. Однако эксперт не уточнил, насчет кого звучала угроза.
Дональд Трамп выступил перед конгрессом накануне. В ходе своей речи он выразил сомнения в целесообразности продолжения поддержки Украины. При этом он подчеркнул, что ведется неустанная работа по заключению мира.
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