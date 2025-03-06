Politico: ЕС отложил отказ от российского топлива из-за Трампа

Европейский союз решил отложить публикацию стратегии по сокращению зависимости от российских ископаемых топлив и ядерных технологий. Об этом сообщило Politico, уточнив, что публикацию отстранили из-за действий президента США Дональда Трампа.
«ЕС откладывает стратегию выхода России из энергетического сектора на фоне геополитических потрясений», — сообщила американское издание. Отмечается, что ЕС решили отложить публикацию стратегии из-за попыток президента США нормализовать отношения с Россией и повлиять на урегулирование конфликта на Украине.
Процесс разработки стратегии по уменьшению зависимости от энергетических ресурсов России продолжается. «Мы все еще движемся вперед с Дорожной картой, она готовится, но сроки изменились в свете последних геополитических событий. Дата будет сообщена в надлежащее время», — сообщил анонимный высокопоставленный представитель Европейского Союза агентству Politico.
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