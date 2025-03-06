Politico: ЕС отложил отказ от российского топлива из-за Трампа

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Действия Трампа заставили ЕС отложить отказ от российского топлива
Действия Трампа заставили ЕС отложить отказ от российского топлива Фото:

Европейский союз решил отложить публикацию стратегии по сокращению зависимости от российских ископаемых топлив и ядерных технологий. Об этом сообщило Politico, уточнив, что публикацию отстранили из-за действий президента США Дональда Трампа.

«ЕС откладывает стратегию выхода России из энергетического сектора на фоне геополитических потрясений», — сообщила американское издание. Отмечается, что ЕС решили отложить публикацию стратегии из-за попыток президента США нормализовать отношения с Россией и повлиять на урегулирование конфликта на Украине.

Процесс разработки стратегии по уменьшению зависимости от энергетических ресурсов России продолжается. «Мы все еще движемся вперед с Дорожной картой, она готовится, но сроки изменились в свете последних геополитических событий. Дата будет сообщена в надлежащее время», — сообщил анонимный высокопоставленный представитель Европейского Союза агентству Politico.

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Европейский союз решил отложить публикацию стратегии по сокращению зависимости от российских ископаемых топлив и ядерных технологий. Об этом сообщило Politico, уточнив, что публикацию отстранили из-за действий президента США Дональда Трампа. «ЕС откладывает стратегию выхода России из энергетического сектора на фоне геополитических потрясений», — сообщила американское издание. Отмечается, что ЕС решили отложить публикацию стратегии из-за попыток президента США нормализовать отношения с Россией и повлиять на урегулирование конфликта на Украине. Процесс разработки стратегии по уменьшению зависимости от энергетических ресурсов России продолжается. «Мы все еще движемся вперед с Дорожной картой, она готовится, но сроки изменились в свете последних геополитических событий. Дата будет сообщена в надлежащее время», — сообщил анонимный высокопоставленный представитель Европейского Союза агентству Politico.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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