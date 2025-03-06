Полковник ВВС Турции: Зеленский сдался Трампу из-за беспомощности ЕС

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Зеленский стал ориентироваться на США из-за недостаточной поддержки Европы
Зеленский стал ориентироваться на США из-за недостаточной поддержки Европы Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Глава Украины Владимир Зеленский «сдался» США после неудачного общения с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом заявил бывший полковник ВВС Турции Ихсан Сефа. Он уточнил, что решающим фактором в решении украинского лидера ориентироваться на Соединенные Штаты стало то, что он не получил должной поддержки от Европы.

«Видя, что Европа, которая аплодировала ему после встречи с Трампом, не может оказать никакой поддержки, кроме аплодисментов, Зеленский сдался США», — заявил Сефа. Свое мнение он выразил в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Ранее Трамп пригласил главу Украины в Белый дом. Стороны должны были подписать договор по редкоземельным металлам. Однако встреча закончилась скандалом.

Зеленский был вынужден покинуть переговоры досрочно, а киевская делегация еще час ждала подписания сделки. Украинцы покинули Белый дом после того как Трамп заявил, что больше не заинтересован в сделке с Киевом.

После скандала США остановили предоставление помощи ВСУ. Европа пять дней умоляла Зеленского наладить отношения с Трампом.

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Глава Украины Владимир Зеленский «сдался» США после неудачного общения с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом заявил бывший полковник ВВС Турции Ихсан Сефа. Он уточнил, что решающим фактором в решении украинского лидера ориентироваться на Соединенные Штаты стало то, что он не получил должной поддержки от Европы. «Видя, что Европа, которая аплодировала ему после встречи с Трампом, не может оказать никакой поддержки, кроме аплодисментов, Зеленский сдался США», — заявил Сефа. Свое мнение он выразил в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Ранее Трамп пригласил главу Украины в Белый дом. Стороны должны были подписать договор по редкоземельным металлам. Однако встреча закончилась скандалом. Зеленский был вынужден покинуть переговоры досрочно, а киевская делегация еще час ждала подписания сделки. Украинцы покинули Белый дом после того как Трамп заявил, что больше не заинтересован в сделке с Киевом. После скандала США остановили предоставление помощи ВСУ. Европа пять дней умоляла Зеленского наладить отношения с Трампом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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