Глава Украины Владимир Зеленский «сдался» США после неудачного общения с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом заявил бывший полковник ВВС Турции Ихсан Сефа. Он уточнил, что решающим фактором в решении украинского лидера ориентироваться на Соединенные Штаты стало то, что он не получил должной поддержки от Европы.
«Видя, что Европа, которая аплодировала ему после встречи с Трампом, не может оказать никакой поддержки, кроме аплодисментов, Зеленский сдался США», — заявил Сефа. Свое мнение он выразил в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).
Ранее Трамп пригласил главу Украины в Белый дом. Стороны должны были подписать договор по редкоземельным металлам. Однако встреча закончилась скандалом.
Зеленский был вынужден покинуть переговоры досрочно, а киевская делегация еще час ждала подписания сделки. Украинцы покинули Белый дом после того как Трамп заявил, что больше не заинтересован в сделке с Киевом.
После скандала США остановили предоставление помощи ВСУ. Европа пять дней умоляла Зеленского наладить отношения с Трампом.
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