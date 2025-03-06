Руководствам Венгрии и Словакии надо наложить вето на военную помощь Евросоюза Украине. Об этом заявил лидер венгерского движения «Национальное согласие» Янош Мольнар-Гажо. По его мнению, поддержка Киева, который, по его словам, спровоцировал конфликт и угрожает энергетической безопасности ЕС, является неправильным действием для этих стран.
«Я очень надеюсь, что Венгрия и Словакия наложат вето на эту новую помощь в области вооружений. Почему мы должны поддерживать страну, атакующую „Турецкий поток“, через который мы получаем необходимый нам газ? Украина угрожает энергетической безопасности европейского государства», — сказал Мольнар-Гажо. Его слова передает РИА «Новости».
Движение "Национальное согласие" представляет собой новую независимую правую политическую организацию в Венгрии. В числе приоритетов ее программы значится стремление к поддержанию дружественных отношений с Российской Федерацией.
Кроме того, Мольнар-Гажо выразил уверенность в том, что финансирование и вооружение Украины, может привести к серьезным экономическим и социальным последствиям для граждан Европы. Он назвал Украину «черной дырой», в которой «исчезают все деньги и оружие». Лидер движения также указал на коррумпированную природу украинской системы, предсказывая рост недовольства среди европейцев.
Мольнар-Гажо считает, что странам стоит понять причины действий РФ. По его словам, все больше людей понимают, что бывают ситуации, «когда нет другого выхода».
В Брюсселе 6 марта пройдет саммит Европейского Союза. Сообщалось, что на нем Венгрия объявит, что стремление большинства лидеров европейских стран продолжать конфликт на Украине — это ошибка.
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