Война с Европой и судьба Наполеона: чем в России пригрозили Макрону

В России не оставили без внимания заявление французского лидера Эмануэля Макрона о применении ядерного оружия. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что слова президента Франции продвигают ложную концепцию угрозы РФ для Европы, и это может привести к серьезным ошибкам в международной политике.
Президент Франции Эммануэль Макрон в своем последнем обращении к нации заявил о полномочиях применить ядерное оружие против России. Он добавил, что российская армия может представлять угрозу для стран Евросоюза в случае кризисных событий на Украине. Подробнее о реакции деятелей России на слова Макрона о ядерном оружии — в материале URA.RU.
Рогов назвал подлостью заявление Макрона о России
Представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал заявление Макрона «политической и человеческой подлостью». По его мнению, французский лидер не столько заботится о безопасности Украины, сколько стремится препятствовать укреплению российско-американских отношений. «Заявление Макрона — это человеческая и политическая подлость по отношению к России, и лицемерие по отношению к Украине», — сказал Рогов РИА Новости.
Косачев заявил, что Макрон навязывает ложную концепцию происходящего
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев обвинил французского президента в продвижении ложной концепции угрозы от России, что может привести к серьезным ошибкам в международной политике. «Ошибочность анализа — скорее надуманная, нежели объективная — приводит к роковым ошибкам в планировании. Приняв реакцию России на наступление блока НАТО за некую „природную агрессивность России“, Макрон маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно ложную концепцию происходящего. С ложными выводами и ложными предложениями, ведущими в пропасть», — написал Косачев в telegram-канале.
Захарову позабавило то, как Зеленский и Макрон меряются армиями
Представитель МИД РФ Мария Захарова также высмеяла заявления Макрона и Зеленского о «самой мощной армии». «Теперь оказалось, что „самая мощная“ армия в Европе у Эманнуэля. А Зеленский говорит, что у него. Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению», — написала Захарова у себя в telegram-канале.
Медведев предрек исчезновение Макрона не позднее 2027 года
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пренебрежительно отозвался о Макроне, называя его «Микроном» и указывая на его незначительность в глобальных процессах. Он подчеркнул, что не будет скучать по французскому лидеру после его ухода с поста президента.
«Россия стала, как я вам говорю, и на долгие годы вперед, угрозой для Франции и Европы, говорит Макрон. Сам Микрон, однако, не представляет большой угрозы. Он исчезнет навсегда не позднее 14 мая 2027 года (когда истекают президентские полномочия Макрона, — прим.ред.). И его не будет не хватать», — заявил Медведев на своей странице в соцсети X.
Алаудинов пригрозил ЕС всеобщей мобилизацией в России
Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов предупредил о возможности новой стадии конфликта с применением всех видов вооружения, что может привести к окончательной победе над Европой и распаду НАТО. «Сейчас такое время — либо блок НАТО распадется, и мы уже будем добивать Европу, либо они остановятся и пойдут на любые условия, лишь бы с нами помириться», — заявил Алаудинов. Свое мнение он выразил в видеообращении, которое выложил в своем telegram-канале.
Он также выразил уверенность в том, что Россия способна победить в любых условиях. «Ну соберут они своих лягушатников 20-30 тысяч человек. Чем они будут лучше украинцев, с которыми мы воевали? <...> Россию на поле брани победить невозможно», — уточнил командир спецназа «Ахмат».
Шеремет назвал заявление Макрона «истерикой»
Депутат Госдумы Михаил Шеремет напомнил об исторических конфликтах между Францией и Россией, предостерегая Макрона от повторения ошибок прошлого. «Истерика Макрона возмутительна. Если обратиться к истории, то мы увидим, то именно Франция всегда являлась угрозой для России, отправляя свои войска на Москву. Поэтому сегодня Макрон мутит воду в Европе, поднимая градус русофобии, чтобы отодвинуть в сторону экономически и политически сдавшую Германию, и стать единоличным лидером Евросоюза. Но уверен, что больная мечта Макрона стать новым Наполеоном обречена. Макрон становится диктатором для своего народа, которого, уверен, прилюдно поставят на место», — сказал Шеремет РИА Новости.
Депутат Ивлев предостерег Макрона от судьбы Наполеона
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев также предостерег французского лидера от действий, которые могут навредить его репутации на международной арене. Он также сравнил президента Франции с Наполеоном.
«Когда лидеры России и других ведущих стран говорят о мире, а на берегах Сены об использовании ядерного оружия, то в историю можно не войти, а вляпаться. Судьба Наполеона это только подтверждает. Надо об этом не забывать», — заявил Ивлев РИА Новости.
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