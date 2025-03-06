Истребитель ВВС США сбросили восемь бомб на Южную Корею: как это произошло

Истребитель ВВС США случайно сбросил несколько бомб за пределами полигона в Южной Корее во время учений. Несколько жителей получили ранения. Что известно об инциденте — в материале URA.RU.
В Сеуле снаряд упал на жилой дом
В районе Почхон, в 42 километрах к северо-востоку от Сеула на жилой дом упал снаряд. Повреждения получили несколько зданий. Семь человек пострадало.
Военно-воздушные силы США начали расследование данного происшествия. Выяснилось, что американский истребитель случайно сбросил бомбы за пределами учебного полигона.
Во время учений по боевой стрельбе, которые проходили утром, в 10:04, истребитель KF-16 выполнил запуск восьми бомб MK-82. Отмечается, что сброс произошел из-за аварии.
ВВС уже принесли извинения мирным жителям за нанесенный ущерб. Помощь пострадавшим оказывается.
Учения США и Южной Кореи
США и Южная Корея проводят совместные учения с боевой стрельбой вблизи межкорейской границы. Они дислоцируются на полигоне огневой подготовки Сынджин в Пхочоне, всего в 25 километрах от границы с Северной Кореей. В учениях приняло участие более 160 единиц военной техники, включая танки К2, самоходные гаубицы К55А1, ударные вертолеты Apache и малозаметные самолеты F-35A.
Начались учения с разведывательных миссий, проведенных южнокорейскими и американскими беспилотниками, которые выявили имитируемые угрозы и навели артиллерийский огонь. Затем механизированные пехотные части и танки выдвинулись для захвата целевых районов. В ходе учений южнокорейские истребители сбросили более 30 боевых боеприпасов, включая мощную бомбу MK-84, предназначенную для разрушения бункеров и укрепленных сооружений.
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