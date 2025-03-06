Специальная военная операция (СВО) может перейти в новую стадию в 2025 году, которая будет включать использование всех видов вооружения. Об этом заявил командир спецназа «АХМАТ» Апти Алаудинов. Он выдвинул предположение о распаде блока НАТО и согласия Европы на любые условия ради мира с Россией.
«Я говорил, что война завершится в конце 2024 года, но есть несколько записей, где я говорю — либо она перейдет в другую стадию, в более серьезную, с применением всех видов вооружения. Сейчас такое время — либо блок НАТО распадется, и мы уже будем добивать Европу, либо они остановятся и пойдут на любые условия, лишь бы с нами помириться», — написал Алаудинов в своем telegram-канале.
Комментарии Апти Алаудинова о возможном окончании военного конфликта и его исходах на международной арене совпадают с мнением других военных экспертов, в том числе экс-командира батальона «Спарта» Артема Жоги, который предсказывает завершение горячей фазы спецоперации к весне 2025 года. Он также отмечает изменение риторики США и возможные проблемы в обороне Украины, что может влиять на дальнейшее развитие событий в регионе.
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