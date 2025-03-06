Life: Евгения Миронова госпитализировали

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Евгений Миронов был госпитализирован по причине проблем с сердцем
Евгений Миронов был госпитализирован по причине проблем с сердцем Фото:

Актер Евгений Миронов был госпитализирован в Москве с проблемами сердца. Об этом пишут журналисты. До этого актер неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем. В стационаре мужчину продержали неделю.

«Миронов обратился к врачам с жалобами на резкое ухудшение самочувствия, скачки давления и онемение рук. При обследовании у 58-летнего Миронова обнаружили нарушение в работе сердца, вызванное проблемами с артериальным давлением. Его экстренно поместили в стационар», — передает Life.ru. Спустя неделю его выпустили, прописав антидепрессанты. 

Сам актер признался, что принимает успокоительные из-за сильного эмоционального напряжения. Также он испытывает проблемы со сном и страдает от тревожного расстройства. Актеру предстоит пройти дополнительное медицинское обследование. В прошлом году Миронов уже сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем, перенеся операцию на позвоночнике.

Актер Евгений Миронов известен по множеству фильмов и сериалов. Например, он снимался в фильмах «Матильда», «Сердце Пармы», «Время первых» и других картинах. 

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Актер Евгений Миронов был госпитализирован в Москве с проблемами сердца. Об этом пишут журналисты. До этого актер неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем. В стационаре мужчину продержали неделю. «Миронов обратился к врачам с жалобами на резкое ухудшение самочувствия, скачки давления и онемение рук. При обследовании у 58-летнего Миронова обнаружили нарушение в работе сердца, вызванное проблемами с артериальным давлением. Его экстренно поместили в стационар», — передает Life.ru. Спустя неделю его выпустили, прописав антидепрессанты.  Сам актер признался, что принимает успокоительные из-за сильного эмоционального напряжения. Также он испытывает проблемы со сном и страдает от тревожного расстройства. Актеру предстоит пройти дополнительное медицинское обследование. В прошлом году Миронов уже сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем, перенеся операцию на позвоночнике. Актер Евгений Миронов известен по множеству фильмов и сериалов. Например, он снимался в фильмах «Матильда», «Сердце Пармы», «Время первых» и других картинах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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