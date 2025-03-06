ВВС США сбросили бомбу на Южную Корею

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Истребитель США нештатно сбросил бомбы за пределами полигона во время учений
Истребитель США нештатно сбросил бомбы за пределами полигона во время учений Фото:

Во время совместных учений по огневой мощи США и Южной Кореи вблизи межкорейской границы американский истребитель случайно сбросил бомбы за пределами учебного полигона. Об этом сообщили представители ВВС США.

«Истребитель нештатно сбросил бомбы за пределами полигона во время учений с боевой стрельбой», — сообщил Yonhap News Agency со ссылкой на ВВС США. Всего было сброшено восемь снарядов.

Идет расследование инцидента. Мирным жителям принесли извинения за причиненный ущерб. Пострадало семь человек.

США и Южной Корея проводят совместные учения с боевой стрельбой вблизи межкорейской границы. Сообщается, что учения проходили на полигоне огневой подготовки Сынджин в Пхочоне, всего в 25 километрах от границы с Северной Кореей.

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Во время совместных учений по огневой мощи США и Южной Кореи вблизи межкорейской границы американский истребитель случайно сбросил бомбы за пределами учебного полигона. Об этом сообщили представители ВВС США. «Истребитель нештатно сбросил бомбы за пределами полигона во время учений с боевой стрельбой», — сообщил Yonhap News Agency со ссылкой на ВВС США. Всего было сброшено восемь снарядов. Идет расследование инцидента. Мирным жителям принесли извинения за причиненный ущерб. Пострадало семь человек. США и Южной Корея проводят совместные учения с боевой стрельбой вблизи межкорейской границы. Сообщается, что учения проходили на полигоне огневой подготовки Сынджин в Пхочоне, всего в 25 километрах от границы с Северной Кореей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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