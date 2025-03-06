Западные страны начали процесс разделения Украины, выражая интерес к наиболее ценным территориям страны и ее ресурсам. С таким заявлением выступил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, комментируя сделку по редким металлам между Киевом и Вашингтоном.
«Ажиотаж вокруг сделки сейчас возникает еще и потому, что по факту партнеры уже начали „делить“ Украину. И не все готовы отдавать США самый жирный кусок», — заявил сенатор в беседе с РИА Новости. Он также пояснил, что хоть европейские страны и проявляют дружелюбие по отношению к Украине, это можно воспринимать как отношение фермера к скотине, которую скоро отправят на убой. По его словам, Европа использует Киев в своих интересах и это также вызывает беспокойство среди украинских граждан.
В начале 2025 года президент США Дональд Трамп начал продвигать идею заключения сделки с Украины по редким ресурсам, которая могла бы компенсировать поддержку Киеву со стороны Вашингтона на протяжении нескольких лет. После скандала в Белом доме данная сделка сорвалась. Однако спустя несколько дней украинский лидер Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу недавнего конфликта с американским лидером и выразил заинтересованность в соглашении с США.
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