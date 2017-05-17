{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 мая 2017
16 мая 2017
15 мая 2017
Главные новости Челябинской области
09:23  17 мая 2017 0

Холманских и Дубровский поговорят о вирусе-вымогателе. На Урале стартует трехдневный IT- форум

Открытая лицензия на 04.08.2015. Геймер., военный, компьютер, gamer, геймер, компьютерные игры
Госчиновники озаботились вопросами компьютерной безопаностиФото: Sergey Galyonkin/Flickr

Всероссийский форум «Информационное общество-2017: Умный регион. Безопасность и инновации» откроется в среду, 17 мая, в Челябинске. Для участия в нем на Южный Урала приедет полпред президента Игорь Холманских, сообщили «URA.RU» в правительстве Челябинской области. Мероприятие будет длиться три дня.

Также в столице Южного Урала ожидают высокопоставленных региональных чиновников, членов Совета Федерации, топ-менеджеров Microsoft, Тинькофф Банк, 1С, Mail.Ru Group, Data-Centric Alliance, Бизнес-ассоциации ТРИЗ,. экспертов и представителей IT-индустрии.

Первый день будет посвящен информационной безопасности: модераторами дискуссий выступят специалисты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Внеплановой темой станет обсуждение атаки хакеров, использовавших вирус Wanna Cry против государственных учреждений и компьютеров обычных пользователей в 150 странах мира. Главными мишенями при этом стали силовые ведомства, ключевые министерства, банки и узлы телекоммуникаций. Вопрос внесен в повестку форума по инициативе челябинского губернатора Бориса Дубровского.

18 мая эксперты обсудят развитие облачных сервисов, промышленного Интернета и электромобилей. В программе значатся также сессия для проектов Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), деловая игра от ЮУрГУ и разбор стартапов. Ожидаются выступления представителей «Сколково», Microsoft, «Ростелекома», 1С и Mail.ru Group.

В последний день форума состоится Уральская конференция веб-разработчиков.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров