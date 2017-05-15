18:04 15 мая 2017 0

Хакерская атака блокировала тысячи компьютеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компьютерный вирус WannaCry в минувшие выходные поразил десятки тысяч компьютеров по всему миру. Досталось и Уралу — по информации «URA.RU», программа атаковала МВД и парализовала работу ГИБДД. Пострадали и простые уральцы. Корреспондент «URA.RU» узнал у специалиста по информационной безопасности Александра Берсенева, как не стать жертвой хакеров и чем подобные атаки грозят Уралу.

Что за вирус на нас напал?

Это вирус-шифровальщик. Он блокирует доступ к вашим файлам на компьютере, а потом за деньги предлагает все вернуть. Поражает только компьютеры на базе Windows.

Простые пользователи в опасности или вирус вредит только большим компаниям и ведомствам?

Если вы пользуетесь операционной системой Windows и не обновлялись с марта, то все плохо. Причем, чтобы заразиться, достаточно, чтобы машина была включена. Никуда даже заходить не надо.

Как защититься? Хакеры требуют перевести им деньги, чтобы разблокировать файлы. Поможет?

Нет, они ничего не расшифровывают. Даже антивирусники не спасут. Авторы вируса его модернизируют, чтобы он стал незаметен. Более того, пока не найден способ вылечить зараженный компьютер. Вместе с «Лабораторией Касперского» сейчас пытаемся решить проблему, но пока тщетно. Поэтому единственный способ —обновить Windows. Иначе вы потеряете все данные.

Насколько серьезен ущерб от подобных вирусов?

От этого — очень велик. «РЖД», Сбербанк, «Мегафон» серьезно пострадали, потеряли важную документацию. В Британии срывались операции в больницах.

Может ли подобный вирус повредить каким-то большим заводам? Например, АЭС?

Подобный нет. Но есть специализированные вирусы, цель которых — саботаж на заводах. В Иране такой вирус поразил ядерные объекты. В итоге программа страны была отброшена на несколько месяцев назад. А на одном из предприятий даже был взрыв.

Как часто удается поймать злоумышленников?

Зависит от того, школьники они или матерые. Детей поймать очень просто, опытных хакеров — невероятно тяжело. Кто стоит за этой атакой — пока непонятно.