Глава Miscrosoft заявил, что в глобальной кибератаке виноваты ЦРУ и АНБ

09:57 15 мая 2017 1

Ранее спецслужбы Британии сообщили о возможном начале второй волны кибератаки Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что в распространении глобального вируса WannaCry виновны главные разведывательные службы США — ЦРУ и АНБ. По мнению Смита, украденные данные об уязвимостях программного обеспечения, хранившиеся на серверах ведомств, значительно упростили задачу кибертеррористам.

Смит заявил, что информация об уязвимых местах в различных программах не может храниться и использоваться правительствами стран, а должна напрямую передаваться компании-разработки для устранения недочетов.

«Мы видели, что данные об уязвимостях, которые собирало ЦРУ были опубликованы на Wikileaks, теперь же данные об уязвимостях, украденные из АНБ затронули пользователей по всему миру. Эквивалентный сценарий с обычным оружием можно представить, если бы у армии США украли несколько ракет «Томагавк», — цитирует Смита издание РБК.



По мнению главы Microsoft, для предотвращения подобных угроз в будущем необходимо разработать цифровой аналог Женевской конвенции по контролю над вооружениями.