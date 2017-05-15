{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,16
Динамика за 2 недели
Евро 62,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
15 мая 2017
09:57  15 мая 2017 1

Глава Miscrosoft заявил, что в глобальной кибератаке виноваты ЦРУ и АНБ

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, блогер, клавиатура, печатать
Ранее спецслужбы Британии сообщили о возможном начале второй волны кибератакиФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что в распространении глобального вируса WannaCry виновны главные разведывательные службы США — ЦРУ и АНБ. По мнению Смита, украденные данные об уязвимостях программного обеспечения, хранившиеся на серверах ведомств, значительно упростили задачу кибертеррористам.

Смит заявил, что информация об уязвимых местах в различных программах не может храниться и использоваться правительствами стран, а должна напрямую передаваться компании-разработки для устранения недочетов.

«Мы видели, что данные об уязвимостях, которые собирало ЦРУ были опубликованы на Wikileaks, теперь же данные об уязвимостях, украденные из АНБ затронули пользователей по всему миру. Эквивалентный сценарий с обычным оружием можно представить, если бы у армии США украли несколько ракет «Томагавк», — цитирует Смита издание РБК.

По мнению главы Microsoft, для предотвращения подобных угроз в будущем необходимо разработать цифровой аналог Женевской конвенции по контролю над вооружениями.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров