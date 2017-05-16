Названы главные жертвы вируса-вымогателя

10:56 16 мая 2017 0

Кибератака затронула жителей десятков стран Фото: Анна Майорова © URA.RU

Представители «Лаборатории Касперского» озвучили список стран, наиболее пострадавших в результате распространения глобального вируса WannaCry. По данным российских разработчиков, наибольший ущерб был нанесен Мексике, России, Украине, Китаю и Индии.

«То, что мы знали по состоянию на 10 утра (18.00 мск, 15 мая), говорит, что Мексика занимает первое место по числу атак в Латинской Америке, в прошлую пятницу мы наблюдали, что на первом месте находилась Бразилия. Стоит отметить, что, по данным „Касперского“, на мировом уровне Мексика находится на пятом месте», — цитирует представителя «Лаборатории Касперского» Дмитрия Бестужева «Газета.ру».

Специалисты «Лаборатории Касперского» и компании Symantec высказали предположение, согласно которому масштабная кибератака могла быть организована хакерами при взаимодействии с властями КНДР — на это косвенно указывают обнаруженные фрагменты кода вируса WannaCry, сообщает «Национальная служба новостей».

Эксперт по кибербезопасности Ори Эйсен считает, что недавнее распространение вируса-вымогателя является репетицией хакеров перед возможной атакой энергетических систем и различных инфраструктурных объектов, уточняет «Русская планета».