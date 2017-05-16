{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,53
Динамика за 2 недели
Евро 61,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
16 мая 2017
15 мая 2017
10:56  16 мая 2017 0

Названы главные жертвы вируса-вымогателя

Инвестиции, хакеры. Клипарт. Екатеринбург, компьютер, хакер, взломщик, хакеры, програмист, хакерство
Кибератака затронула жителей десятков странФото: Анна Майорова © URA.RU

Представители «Лаборатории Касперского» озвучили список стран, наиболее пострадавших в результате распространения глобального вируса WannaCry. По данным российских разработчиков, наибольший ущерб был нанесен Мексике, России, Украине, Китаю и Индии.

«То, что мы знали по состоянию на 10 утра (18.00 мск, 15 мая), говорит, что Мексика занимает первое место по числу атак в Латинской Америке, в прошлую пятницу мы наблюдали, что на первом месте находилась Бразилия. Стоит отметить, что, по данным „Касперского“, на мировом уровне Мексика находится на пятом месте», — цитирует представителя «Лаборатории Касперского» Дмитрия Бестужева «Газета.ру».

Специалисты «Лаборатории Касперского» и компании Symantec высказали предположение, согласно которому масштабная кибератака могла быть организована хакерами при взаимодействии с властями КНДР — на это косвенно указывают обнаруженные фрагменты кода вируса WannaCry, сообщает «Национальная служба новостей».

Эксперт по кибербезопасности Ори Эйсен считает, что недавнее распространение вируса-вымогателя является репетицией хакеров перед возможной атакой энергетических систем и различных инфраструктурных объектов, уточняет «Русская планета».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров