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16 мая 2017
21:57  16 мая 2017 0

«„Евровидение“ завершилось — режим понесло». Захарова высказалась о запрете георгиевских ленточек на Украине

Захарова жестко ответила на решение РадыФОТО: Facebook Марии Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятый Верховной Радой Украины закон о запрете изготовления и ношения георгиевских ленточек. Захарова назвала решение антиисторическим.

«Евровидение завершилось — вот киевский режим и понесло. Для решения настоящих проблем ни сил ни воли нет. А на перекраску тигров деньги сейчас найдут», — сообщила Мария на своей странице в соцсети Facebook.

Захарова назвала данное решение антидемократическим и антиисторическим и усомнилась в том, что Украина когда-нибудь сможет объединиться. «А как, интересно, в следующем году на Украине будут праздновать День Победы и проводить шествия Бессмертного полка?» — подытожила Захарова.

Ранее сообщалось о том, что за публичное ношение георгиевской ленточки на Украине грозит административное наказание в виде штрафа либо ареста до 15 суток.

Семен Гринберг
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