23:47 17 мая 2017 2

Ведомство открестилось от опального генерала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Генерал-майор полиции Алексей Лаушкин, который проходит по делу экс-заместителя руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковника Дмитрия Захарченко, уволен из управления Росгвардии по Московской области.

«Данный генерал уволен. Отношения к Росгвардии не имеет», — кратко сообщили представители Центрального округа Росгвардии, передает «Газета.ru» Лаушкин долго время не появлялся на работе, сообщает источник издания.

Ранее «URA.RU» сообщало о признании подруги Захарченко насчет того, кому принадлежат арестованные деньги, найденные у Захарченко.