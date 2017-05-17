21:56 17 мая 2017 0

Захарченко не смог объяснить природу происхождения своих средств Фото: Pixabay

Подруга полковника МВД Дмитрия Захарченко Анастасия Пестрикова в суде рассказала, что арестованные по уголовному делу 16 млн долларов принадлежат ее семье.

Арест наложили на два банковских счета, которые открыла родственница Пестриковой Лилия Горшкова. При этом сама Горшкова заявила ранее, что деньги на счетах в ВТБ принадлежат Пестриковой. Следствие полагает, что данная сумма в 16 млн долларов получена незаконным путем, пишет РИА Новости.

Сам Захарченко также не признается, что деньги принадлежат ему, настаивая на том, что в материалах дела нет ни одного подтверждения, что 16 млн долларов получены им в ходе преступной деятельности.

Напомним, что полковник Захарченко был задержан 8 сентября по делу о злоупотреблении полномочиями. На следующий день против него возбудили уголовное дело о получении взятки в 7 млн рублей. При обыске в квартире сестры Захарченко найдены 9 млрд рублей, происхождение которых полковник объяснить не смог.

В среду, 17 мая, стали известны новые подробности дела. Захарченко, в частности, заподозрили в получении взятки в 3,5 млн рублей, завуалированной под скидку в ресторане, пишет «Национальная служба новостей». Адвокат полковника Александр Горбатенко пояснил, что карта заведения не была именной, ее оформили на имя «генерала МВД», а значит, и пользоваться ей могли разные люди.