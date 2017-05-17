{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,74
Динамика за 2 недели
Евро 62,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 мая 2017
21:56  17 мая 2017 0

Подруга Захарченко рассказала, кому принадлежат арестованные 16 млн долларов

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Захарченко не смог объяснить природу происхождения своих средствФото: Pixabay
новость из сюжета:
При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей
все новости сюжета

Подруга полковника МВД Дмитрия Захарченко Анастасия Пестрикова в суде рассказала, что арестованные по уголовному делу 16 млн долларов принадлежат ее семье.

Арест наложили на два банковских счета, которые открыла родственница Пестриковой Лилия Горшкова. При этом сама Горшкова заявила ранее, что деньги на счетах в ВТБ принадлежат Пестриковой. Следствие полагает, что данная сумма в 16 млн долларов получена незаконным путем, пишет РИА Новости.

Сам Захарченко также не признается, что деньги принадлежат ему, настаивая на том, что в материалах дела нет ни одного подтверждения, что 16 млн долларов получены им в ходе преступной деятельности.

Напомним, что полковник Захарченко был задержан 8 сентября по делу о злоупотреблении полномочиями. На следующий день против него возбудили уголовное дело о получении взятки в 7 млн рублей. При обыске в квартире сестры Захарченко найдены 9 млрд рублей, происхождение которых полковник объяснить не смог.

В среду, 17 мая, стали известны новые подробности дела. Захарченко, в частности, заподозрили в получении взятки в 3,5 млн рублей, завуалированной под скидку в ресторане, пишет «Национальная служба новостей». Адвокат полковника Александр Горбатенко пояснил, что карта заведения не была именной, ее оформили на имя «генерала МВД», а значит, и пользоваться ей могли разные люди.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров