{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,74
Динамика за 2 недели
Евро 62,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 мая 2017
17 мая 2017
Главные новости Свердловской области
10:21  18 мая 2017 0

На Урале охранники колонии сбили подозрительный квадрокоптер. ФОТО

Летательный аппарат был сбит бдительным карауломФото: ГУ ФСИН по Свердловской области

Охранники ИК-54 в Новой Ляле Свердловской области минувшей ночью заметили появившийся над колонией летательный объект. Караул открыл огонь по квадрокоптеру и сбил его.

Выяснилось, что неизвестные пытались сбросить с летательного аппарата сотовые телефоны заключенным.

«Это оказался радиоуправляемый квадракоптер. Злоумышленники пытались доставить 4 сотовых смартфона и сим-карты. По данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — сообщил «URA.RU» пресс-секретарь ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров