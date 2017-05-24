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24 мая 2017
23 мая 2017
Главные новости Свердловской области
13:22  24 мая 2017 0

Доход самого богатого сотрудника екатеринбургской мэрии вырос на 20 миллионов

Церемония награждения «Человек года-2016». (ПЕРЕЗАЛИТО) Екатеринбург, белышев алексей
Белышев заработал 33,5 млн рублей за 2016 годФото: Александр Мамаев © URA.RU

Замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Белышев в 2016 году стал самым богатым сотрудником мэрии, судя по опубликованным декларациям. За 12 месяцев муниципальный служащий заработал около 33,5 млн рублей. Примечательно, что по сравнению с 2015 годом его доход увеличился почти на 20 млн рублей.

Если верить документам, у Алексея Белышева есть легковой автомобиль Porsche Cayenne Diesel, 21 земельный участок в собственности общей площадью 21 372 кв. м, а также один участок в долевой собственности — 47 164 кв. м.

В 2015 году Белышев заработал значительно меньше — всего 13,5 млн рублей. Возможно, деньги сотрудник мэрии получил от продажи имущества. По сравнению с 2015-м из его декларации пропали земельный участок (1050 «квадратов») и жилой дом (337 «квадратов»).

Благо, замглавы администрации есть где жить. На его жену оформлен жилой дом (371,9 «квадрата»), гараж (110,5 квадрата), баня (34 «квадрата»), очевидно, построенные на участке площадью 1811 кв. м. В 2015 году у жены Белышева были этот же участок и два объекта незавершенного строительства.

В пресс-службе администрации города пообещали дать комментарий позднее.

Ранее «URA.RU» сообщило о том, что глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб за 2016 год заработал 3,19 млн рублей.

Алексей Белышев в 2014 году возглавил департамент архитектуры администрации Екатеринбурга. 18 января 2016 года его повысили до замглавы администрации города по вопросам капстроительства.

Сергей Дианов
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