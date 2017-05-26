{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 63,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 мая 2017
16:50  26 мая 2017 0

Теннисист Сафин отказался от депутатского кресла ради заманчивого предложения Володина

Предварительная жеребьевка ЧМ-2018. Санкт-Петербург, сафин марат
Марат Сафин будет развивать спортФото: Антон Белицкий © URA.RU

Теннисист Марат Сафин станет помощником спикера Госдумы Вячеслава Володина. На новом месте на общественных началах он будет заниматься вопросами спорта.

«Я думаю, от такого нельзя отказываться, от таких возможностей», — приводит слова Сафина «Коммерсант».

Ранее Национальная служба новостей сообщила, что Сафин отказывается от кресла депутата Госдумы. Теннисист не успевал совмещать спортивную и политическую деятельность.

За шесть лет работы в думе Сафин участвовал в разработке 20 законопроектов, среди которых закон «О контроле за НКО». Документ предписывает организациям, получающим финансирование из-за рубежа, регистрироваться в качестве «иностранных агентов».

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров