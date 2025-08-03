Кардиолог раскрыла вред кофе в жару

В жаркую погоду медики не рекомендуют злоупотреблять кофе из-за риска обезвоживания — напиток обладает выраженным мочегонным эффектом. Об этом сообщила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.
«Кофе — не лучший вариант горячего напитка в жару. Дело в том, что кофе обладает мочегонным эффектом, поэтому в жаркую погоду его чрезмерное употребление может привести к обезвоживанию», — пишет Mail.ru со ссылкой на слова специалиста.
Как отметила Фомичева, после чашки кофе стоит обязательно восполнить потерянную жидкость, увеличив потребление чистой воды. Врач подчеркнула, что кофеин, основной компонент напитка, эффективно стимулирует центральную нервную систему, помогает справиться с сонливостью и усталостью.
При этом, согласно научным данным, кофеин не влияет на регулярность сердечного ритма, а повышение артериального давления после употребления кофе обычно не превышает 10 мм рт. ст. Исследования также показывают: употребление до пяти чашек кофе в день (около 400 миллиграмм кофеина) может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с отказом от напитка.
Врач подчеркнула: начинать пить кофе исключительно ради пользы для здоровья не стоит. Однако и полностью отказываться от любимого напитка при наличии сердечно-сосудистых заболеваний — при условии умеренного употребления — необходимости нет.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что употребление кофе в капсулах может представлять определенную опасность для здоровья. Основная угроза связана не столько с самим кофе, сколько с особенностями его упаковки и хранения, пишет 360.ru. По словам эксперта, при длительном хранении в герметичных капсулах, особенно изготовленных из алюминия, могут образовываться фураны — химические соединения, обладающие канцерогенными свойствами.
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