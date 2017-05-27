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21:24  27 мая 2017 0

Массовая авария в Магнитогорске: маршрутка протаранила иномарку, которая влетела в пешеходов

ГИБДД проводит проверку по факту аварииФото: во "Вконтакте"/группа "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)

Массовая авария произошла в Магнитогорске. Маршрутка протаранила иномарку, которая влетела в мать с ребенком на пешеходном переходе.

ДТП произошло на светофоре. Маршрутное такси с пассажирами врезалось в стоявший автомобиль «Hyndai Accent». Иномарка по инерции продолжила движение и задела пешеходов — мать с малышом, которые переходили «зебру». Сама пассажирская «Газель» от удара врезалась в столб.

«К счастью, никто серьезно не пострадал, — сообщили „URA.RU“ в УМВД по Магнитогорску. — Ушибы получили одна пассажирка маршрутки и двухлетний ребенок-пешеход».

На место выезжали четыре бригады скорой помощи, однако госпитализация никому не потребовалось. Женщина и малыш будут лечиться амбулаторно.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что у маршрутки отказали тормоза.

Сергей Снегирев
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