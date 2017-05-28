{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 63,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
28 мая 2017
27 мая 2017
26 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:02  28 мая 2017 0

Пьяный водитель, сбивший насмерть двух девочек, получил 12 суток ареста

На машине после аварии остались глубокие вмятиныФото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Пьяный водитель, сбивший под Заречным насмерть двух девочек, получил 12 суток ареста. Его дальнейшую судьбу решит следствие.

Мужчина помещен за решетку за оставление места ДТП. Установлено, что в момент аварии он находился в сильном алкогольном опьянении.

Напомним, водитель автомобиля «Хонда» сбил двух девочек-подростков 14 и 15 лет, которые шли по обочине. Сам он с места происшествия скрылся, а дети умерли от полученных травм.

«Водитель, допустивший смертельный наезд на двух девочек и находящийся в состоянии алкогольного опьянения, испугался и принял решение уехать на дачу друзей, чтобы скрыться от правоохранительных органов, — рассказали „URA.RU“ в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. — Однако был задержан сотрудниками ГИБДД на территории города Березовского».

В ведомстве подчеркнули, что 12 суток ареста водитель получил именно за оставление места ДТП. Вопрос уголовной ответственности за смерть двух девочек будут решать следственные органы

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров