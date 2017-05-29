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Главные новости Свердловской области
12:53  29 мая 2017 2

В фонде «Город без наркотиков» новый руководитель

Зеленые фигуры. Екатеринбург, фонд город без наркотиков
Тимофей Жуков сотрудничал с фондом последние пять летФото: Александр Мамаев © URA.RU

Новым вице-президентом фонда «Город без наркотиков» стал Тимофей Жуков.

Как сообщили «URA.RU» в общественной организации, Жуков сотрудничал с фондом в качестве добровольца с 2012 года. Параллельно вел самостоятельные социальные и благотворительные проекты со своими сторонниками. После службы в армии продолжил благотворительную деятельность, регулярно ведет приемы граждан в Железнодорожном районе.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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